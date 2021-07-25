Рекордсмен среди женщин по количеству участий в Олимпиадах Салуквадзе завершила карьеру

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1988 года в стрельбе из пистолета Нино Салуквадзе объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она сообщила ТАСС.

"Я завершаю карьеру. Если и увидите меня [на следующей Олимпиаде], то как тренера", - сказала 52-летняя Салуквадзе.

В воскресенье спортсменка, выступающая за Грузию, не смогла пройти квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, заняв 31-е место из 53. "Я думала, что будет труднее, но справилась с собой, - сказала Салуквадзе. - Плохо начала, это ошибка моего глаза, я, наверное, не до конца контролировала момент, но через четыре выстрела поняла, собралась и вытянула серию. Всегда надо еще чуть-чуть везения, много выстрелов около "десятки" - 9,9, например, но все равно очко теряешь".

Салуквадзе является единственной женщиной, принявшей участие в девяти Олимпиадах. На Играх 1988 года в Сеуле она завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 метров и серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году она стала бронзовым призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Также в ее активе шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.