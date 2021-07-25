Японка Охаси выиграла золото Олимпиады на дистанции 400 метров комплексным плаванием

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Представительница Японии Юи Охаси завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
Победительница преодолела дистанцию за 4 минуты 32,08 секунды. Второе место заняла американка Эмма Веянт (отставание - 0,68 секунды), третьей финишировала ее соотечественница Хали Фликингер (+2,82). Спортсменки преодолели дистанцию всеми видами плавания (по 100 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем).
Охаси 25 лет, она впервые завоевала медаль Олимпийских игр. В ее активе серебро и бронза чемпионатов мира.
Трехкратная олимпийская чемпионка 2016 года и действующая рекордсменка мира на дистанции 400 метров комплексным плаванием венгерка Катинка Хоссу заняла пятое место (+3,90).
Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа. В бассейне спортсмены разыграют 37 комплектов наград.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|0
|1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|0
|3
|3
|США
|1
|2
|2
|5
|4
|Италия
|1
|1
|0
|2
|4
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|6
|Южная Корея
|1
|0
|2
|3
|7
|Венгрия
|1
|1
|1
|1
|7
|Иран
|1
|0
|0
|1
|7
|Косово
|1
|0
|0
|1
|7
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|7
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|12
|Россия
|0
|1
|1
|2
|12
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|12
|Австралия
|0
|1
|1
|2
|15
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|15
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|15
|Испания
|0
|1
|0
|1
|15
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|15
|Индия
|0
|1
|0
|1
|15
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|21
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|21
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|21
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|21
|Словения
|0
|0
|1
|1
|21
|Франция
|0
|0
|1
|1
|21
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|21
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|21
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|21
|Украина
|0
|0
|1
|1
|21
|Израиль
|0
|0
|1
|1