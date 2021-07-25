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XXXII летние Олимпийские игры

Японка Охаси выиграла золото Олимпиады на дистанции 400 метров комплексным плаванием

Второе и третье места заняли американки Эмма Веянт и Хали Фликингер соответственно

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Представительница Японии Юи Охаси завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Победительница преодолела дистанцию за 4 минуты 32,08 секунды. Второе место заняла американка Эмма Веянт (отставание - 0,68 секунды), третьей финишировала ее соотечественница Хали Фликингер (+2,82). Спортсменки преодолели дистанцию всеми видами плавания (по 100 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем).

Охаси 25 лет, она впервые завоевала медаль Олимпийских игр. В ее активе серебро и бронза чемпионатов мира.

Трехкратная олимпийская чемпионка 2016 года и действующая рекордсменка мира на дистанции 400 метров комплексным плаванием венгерка Катинка Хоссу заняла пятое место (+3,90).

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа. В бассейне спортсмены разыграют 37 комплектов наград.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3014
2Япония2103
3США1225
4Италия1102
4Тунис1102
6Южная Корея1023
7Венгрия1111
7Иран1001
7Косово1001
7Таиланд1001
7Эквадор1001
12Россия0112
12Сербия0112
12Австралия0112
15Румыния0101
15Бельгия0101
15Испания0101
15Нидерланды0101
15Индия0101
15Тайвань0101
21Швейцария0011
21Индонезия0011
21Мексика0011
21Словения0011
21Франция0011
21Монголия0011
21Казахстан0011
21Эстония0011
21Украина0011
21Израиль0011

 

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