Японка Охаси выиграла золото Олимпиады на дистанции 400 метров комплексным плаванием

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Представительница Японии Юи Охаси завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Победительница преодолела дистанцию за 4 минуты 32,08 секунды. Второе место заняла американка Эмма Веянт (отставание - 0,68 секунды), третьей финишировала ее соотечественница Хали Фликингер (+2,82). Спортсменки преодолели дистанцию всеми видами плавания (по 100 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем).

Охаси 25 лет, она впервые завоевала медаль Олимпийских игр. В ее активе серебро и бронза чемпионатов мира.

Трехкратная олимпийская чемпионка 2016 года и действующая рекордсменка мира на дистанции 400 метров комплексным плаванием венгерка Катинка Хоссу заняла пятое место (+3,90).

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа. В бассейне спортсмены разыграют 37 комплектов наград.