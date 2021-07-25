Стрелок Бацарашкина принесла сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Бацарашкина набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд. Второе место заняла болгарка Антоанета Костадинова (239,4), опережавшая россиянку перед финальной сессией на 0,9 очка, однако Бацарашкина смогла отыграть первым выстрелом 0,4 очка, а в заключительной попытке опередила соперницу на 1,4 очка. Бронза досталась китайской спортсменке Цзян Жаньсинь (218,0). Россиянка Маргарита Черноусова заняла 35-е место и не квалифицировалась в финал.

Как позднее сообщила служба информации Олимпийского комитета России, по ходу финала у женщин произошел сбой электроники. Система не зафиксировала выстрел Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке ноль баллов, но после совещания разрешили ей сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек.

Первое золото

Бацарашкина принесла первую золотую медаль сборной России на Олимпийских играх в Токио. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров завоевала Анастасия Галашина, бронзы удостоился тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

Бацарашкина принесла сборной России первую золотую медаль в стрельбе с 2004 года. Тогда на Олимпийских играх в Афинах золото в пулевой стрельбе из пистолета с 50 метров завоевал Михаил Неструев, в стендовой стрельбе олимпийским чемпионом стал Алексей Алипов.

Бацарашкиной 24 года. Она является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в активе спортсменки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.

Сборная России делит с австралийцами четвертое место в медальном зачете, обе команды завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой наградам. Лидирует команда Китая (3 золотые и 2 бронзовые медали), вторыми идут японцы (2-1-0), третьими - американцы (1-2-3). Олимпийские игры завершатся 8 августа.