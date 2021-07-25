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XXXII летние Олимпийские игры

Стрелок Бацарашкина принесла сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио

Ранее спортсмены национальной команды завоевали серебро в стрельбе из пневматической винтовки и бронзу в тхэквондо
Виталина Бацарашкина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталина Бацарашкина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Бацарашкина набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд. Второе место заняла болгарка Антоанета Костадинова (239,4), опережавшая россиянку перед финальной сессией на 0,9 очка, однако Бацарашкина смогла отыграть первым выстрелом 0,4 очка, а в заключительной попытке опередила соперницу на 1,4 очка. Бронза досталась китайской спортсменке Цзян Жаньсинь (218,0). Россиянка Маргарита Черноусова заняла 35-е место и не квалифицировалась в финал. 

Как позднее сообщила служба информации Олимпийского комитета России, по ходу финала у женщин произошел сбой электроники. Система не зафиксировала выстрел Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке ноль баллов, но после совещания разрешили ей сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек.

Первое золото

Бацарашкина принесла первую золотую медаль сборной России на Олимпийских играх в Токио. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров завоевала Анастасия Галашина, бронзы удостоился тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

Бацарашкина принесла сборной России первую золотую медаль в стрельбе с 2004 года. Тогда на Олимпийских играх в Афинах золото в пулевой стрельбе из пистолета с 50 метров завоевал Михаил Неструев, в стендовой стрельбе олимпийским чемпионом стал Алексей Алипов.

Бацарашкиной 24 года. Она является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в активе спортсменки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.

Сборная России делит с австралийцами четвертое место в медальном зачете, обе команды завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой наградам. Лидирует команда Китая (3 золотые и 2 бронзовые медали), вторыми идут японцы (2-1-0), третьими - американцы (1-2-3). Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3025
2Япония2103
3США1236
4Россия1113
4Австралия1113
6Италия1102
6Тунис1102
8Южная Корея1023
9Венгрия1111
9Иран1001
9Косово1001
9Таиланд1001
9Эквадор1001
14Сербия0112
15Румыния0101
15Бельгия0101
15Испания0101
15Нидерланды0101
15Индия0101
15Тайвань0101
15Болгария0101
15Канада0101
23Швейцария0011
23Индонезия0011
23Мексика0011
23Словения0011
23Франция0011
23Монголия0011
23Казахстан0011
23Эстония0011
23Украина0011
23Израиль0011

 

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