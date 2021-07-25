Стрелок Бацарашкина принесла сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Бацарашкина набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд. Второе место заняла болгарка Антоанета Костадинова (239,4), опережавшая россиянку перед финальной сессией на 0,9 очка, однако Бацарашкина смогла отыграть первым выстрелом 0,4 очка, а в заключительной попытке опередила соперницу на 1,4 очка. Бронза досталась китайской спортсменке Цзян Жаньсинь (218,0). Россиянка Маргарита Черноусова заняла 35-е место и не квалифицировалась в финал.
Как позднее сообщила служба информации Олимпийского комитета России, по ходу финала у женщин произошел сбой электроники. Система не зафиксировала выстрел Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке ноль баллов, но после совещания разрешили ей сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек.
Первое золото
Бацарашкина принесла первую золотую медаль сборной России на Олимпийских играх в Токио. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров завоевала Анастасия Галашина, бронзы удостоился тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.
Бацарашкина принесла сборной России первую золотую медаль в стрельбе с 2004 года. Тогда на Олимпийских играх в Афинах золото в пулевой стрельбе из пистолета с 50 метров завоевал Михаил Неструев, в стендовой стрельбе олимпийским чемпионом стал Алексей Алипов.
Бацарашкиной 24 года. Она является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в активе спортсменки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.
Сборная России делит с австралийцами четвертое место в медальном зачете, обе команды завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой наградам. Лидирует команда Китая (3 золотые и 2 бронзовые медали), вторыми идут японцы (2-1-0), третьими - американцы (1-2-3). Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|0
|2
|5
|2
|Япония
|2
|1
|0
|3
|3
|США
|1
|2
|3
|6
|4
|Россия
|1
|1
|1
|3
|4
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|6
|Италия
|1
|1
|0
|2
|6
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|8
|Южная Корея
|1
|0
|2
|3
|9
|Венгрия
|1
|1
|1
|1
|9
|Иран
|1
|0
|0
|1
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|9
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|14
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|15
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|15
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|15
|Испания
|0
|1
|0
|1
|15
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|15
|Индия
|0
|1
|0
|1
|15
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|15
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|15
|Канада
|0
|1
|0
|1
|23
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|23
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|23
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|23
|Словения
|0
|0
|1
|1
|23
|Франция
|0
|0
|1
|1
|23
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|23
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|23
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|23
|Украина
|0
|0
|1
|1
|23
|Израиль
|0
|0
|1
|1