Поздняков призвал российских спортсменов равняться на стрелков после победы Бацарашкиной

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков призвал российских спортсменов равняться на стрелков после победы Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Об этом он рассказал ТАСС.

Бацарашкина завоевала первую золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио. В субботу серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров завоевала Анастасия Галашина.

"Конечно же, это большой успех для Бацарашкиной, она была готова к такому результату, долго шла к нему, - сказал Поздняков. - Конечно, мы с большим удовольствием поздравляем от всей нашей олимпийской команды нашего замечательного стрелка. И хочу отметить, что в очередной раз стрелки пополняют медальный запас нашей олимпийской команды. Так держать и равняться на стрелков".

Бацарашкиной 24 года, она впервые стала олимпийской чемпионкой, до этого в ее активе было серебро Игр 2016 года. Также на ее счету золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.