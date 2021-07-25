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XXXII летние Олимпийские игры

Австралийские пловчихи с рекордом мира выиграли эстафету 4x100 м вольным стилем на Играх

Серебро завоевали канадки, бронзу - американки

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная Австралии по плаванию с мировым рекордом завоевала золотую медаль Олимпиады в Токио в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Бронте Кэмпбелл, Кейт Кэмпбелл, Эмма Маккеон, Меган Харрис преодолели дистанцию за 3 минуты 29,69 секунды. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал австралийкам - 3 минуты 30,05 секунды, он был установлен в 2018 году.

Второе место заняла команда Канады (отставание - 3,09 секунды), третьими финишировали американки (+3,12).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3025
2Япония2103
3США1236
4Россия1113
4Австралия1113
6Италия1102
6Тунис1102
8Южная Корея1023
9Венгрия1111
9Иран1001
9Косово1001
9Таиланд1001
9Эквадор1001
14Сербия0112
15Румыния0101
15Бельгия0101
15Испания0101
15Нидерланды0101
15Индия0101
15Тайвань0101
15Болгария0101
15Канада0101
23Швейцария0011
23Индонезия0011
23Мексика0011
23Словения0011
23Франция0011
23Монголия0011
23Казахстан0011
23Эстония0011
23Украина0011
23Израиль0011

 

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