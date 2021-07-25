Австралийские пловчихи с рекордом мира выиграли эстафету 4x100 м вольным стилем на Играх

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная Австралии по плаванию с мировым рекордом завоевала золотую медаль Олимпиады в Токио в эстафете 4х100 метров вольным стилем.
Бронте Кэмпбелл, Кейт Кэмпбелл, Эмма Маккеон, Меган Харрис преодолели дистанцию за 3 минуты 29,69 секунды. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал австралийкам - 3 минуты 30,05 секунды, он был установлен в 2018 году.
Второе место заняла команда Канады (отставание - 3,09 секунды), третьими финишировали американки (+3,12).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|0
|2
|5
|2
|Япония
|2
|1
|0
|3
|3
|США
|1
|2
|3
|6
|4
|Россия
|1
|1
|1
|3
|4
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|6
|Италия
|1
|1
|0
|2
|6
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|8
|Южная Корея
|1
|0
|2
|3
|9
|Венгрия
|1
|1
|1
|1
|9
|Иран
|1
|0
|0
|1
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|9
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|14
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|15
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|15
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|15
|Испания
|0
|1
|0
|1
|15
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|15
|Индия
|0
|1
|0
|1
|15
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|15
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|15
|Канада
|0
|1
|0
|1
|23
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|23
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|23
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|23
|Словения
|0
|0
|1
|1
|23
|Франция
|0
|0
|1
|1
|23
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|23
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|23
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|23
|Украина
|0
|0
|1
|1
|23
|Израиль
|0
|0
|1
|1