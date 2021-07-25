Австралийские пловчихи с рекордом мира выиграли эстафету 4x100 м вольным стилем на Играх

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная Австралии по плаванию с мировым рекордом завоевала золотую медаль Олимпиады в Токио в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Бронте Кэмпбелл, Кейт Кэмпбелл, Эмма Маккеон, Меган Харрис преодолели дистанцию за 3 минуты 29,69 секунды. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал австралийкам - 3 минуты 30,05 секунды, он был установлен в 2018 году.

Второе место заняла команда Канады (отставание - 3,09 секунды), третьими финишировали американки (+3,12).