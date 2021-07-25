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XXXII летние Олимпийские игры

Тарпищев рассказал, как спортсменам вести себя в Токио, чтобы не получить тепловой удар

Президент Федерации тенниса России призвал олимпийцев пить больше воды и не торопиться при переходах

ТОКИО, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисистам в частности и всем спортсменам в целом в Токио важно правильно себя вести в условиях жары и повышенной влажности, чтобы не было перегрева и теплового удара. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России и член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

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"Жара и влажность - это типично для Токио, и именно поэтому перед Олимпиадой мы для нашей сборной сделали методички, как готовиться и как тренироваться в таких условиях, - сказал Тарпищев. - Здесь, чтобы не получить тепловой удар, надо успевать восстанавливаться, пить воду маленькими глотками, держать холодное полотенце на шее, ходить медленно при переходах и так далее. И, конечно, врач наш круглосуточно следит за ребятами".

"Специфика есть. Главное - правильно восстанавливаться между розыгрышами и не "задохнуться", - добавил глава Федерации тенниса России.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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