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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков: российские спортсмены могут выиграть на Олимпиаде более 20 золотых медалей

По словам президента ОКР, в данном рассчете он использовал прогнозы аналитических агентств
Президент ОКР Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены могут завоевать на Олимпиаде более 20 золотых медалей. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"У нас есть прогноз аналитических агентств, который с нашим совпадает: мы ориентируемся на более 20 [золотых] медалей", - сказал он.

Виталина Бацарашкина в воскресенье принесла первую золотую медаль сборной России на Олимпийских играх в Токио. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В субботу серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров завоевала Анастасия Галашина, бронзы удостоился тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

Сборная России делит с австралийцами четвертое место в медальном зачете, обе команды завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой наградам. Лидирует команда Китая (3 золотые и 2 бронзовые медали), вторыми идут японцы (2-1-0), третьими - американцы (1-2-3). Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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