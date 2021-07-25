Пловцу Пригоде вынесли строгий выговор за шутливое видео о том, как обойти тест на ковид

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российскому пловцу Кириллу Пригоде вынесли строгий выговор за опубликованное в сети шутливое видео о том, как обойти тест на коронавирус. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье после выступления на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Токио.

В четверг Пригода выложил шутливое видео, в котором он прыскает в рот "Мирамистином", чтобы успешно пройти тест на коронавирус в токийском аэропорту. После он извинился за неудачную шутку.

"Все успокоилось, сошло на нет. Я не с этой стороны хотел обратить на себя внимание, - сказал Пригода. - Сделали строгий выговор, но никаких санкций, слава богу, не применили".

В воскресенье Пригода не сумел выйти в финал на дистанции 100 метров брассом.