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XXXII летние Олимпийские игры

Пловцу Пригоде вынесли строгий выговор за шутливое видео о том, как обойти тест на ковид

По словам спортсмена, он не хотел обратить на себя внимание таким образом

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российскому пловцу Кириллу Пригоде вынесли строгий выговор за опубликованное в сети шутливое видео о том, как обойти тест на коронавирус. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье после выступления на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Токио.

В четверг Пригода выложил шутливое видео, в котором он прыскает в рот "Мирамистином", чтобы успешно пройти тест на коронавирус в токийском аэропорту. После он извинился за неудачную шутку.

"Все успокоилось, сошло на нет. Я не с этой стороны хотел обратить на себя внимание, - сказал Пригода. - Сделали строгий выговор, но никаких санкций, слава богу, не применили".

В воскресенье Пригода не сумел выйти в финал на дистанции 100 метров брассом.

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