Тренер: Бацарашкина завоевала золото Олимпиады благодаря таланту и работоспособности

Бацарашкина принесла первую золотую медаль сборной России на Олимпиаде. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров завоевала Анастасия Галашина, бронзы удостоился тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

"Молодец, ничего не могу сказать, молодец! Мы с ней сегодня созванивались с утра, она немножко пожаловалась, что не задалась стрельба в начале, но середина зато была хорошая. Поговорили, я ей сказала, что это была только "закуска", основное "блюдо" впереди, несмотря на то, что были срывы, была задержка в стрельбе, хватило ей самообладания и она установила олимпийский рекорд. Она пришла [в стрельбу] совсем еще ребенком, бегала-прыгала, не совсем, так сказать, основательно относилась к тренировкам, но эта девочка поцелована Богом, у нее есть талант, и при ее работоспособности этот талант дал свои результаты", - сказала Кудрина.

По словам тренера, надежды на то, что ее воспитанница завоюет золотую медаль, были еще на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, но тогда Бацарашкина выиграла серебро. "Конечно, нельзя загадывать, но тем не менее у нее все шансы были. А однажды произошел такой инцидент: мы были на первенстве юниорском, и там тренер - олимпийский чемпион. Наш старший тренер сказал: "Подойдите, вот олимпийский чемпион, посмотрите вживую на олимпийского чемпиона". Она подошла, познакомилась и сказала: "Я тоже буду!", - рассказала Кудрина.

Бацарашкиной 24 года, она родом из Омска. Является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в активе спортсменки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.