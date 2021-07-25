Бацарашкина отметила, что к ней еще не пришло осознание победы на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Стрелок Виталина Бацарашкина рассказала, что к ней еще не пришло осознание того, что она стала олимпийской чемпионкой. Об этом она рассказала журналистам.

Бацарашкина в воскресенье принесла первую золотую медаль сборной России на Олимпийских играх в Токио. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

"На Олимпиаде в Рио было первый раз - не скажу, что там было легко или сложно, я особо ничего не поняла. Впрочем, как и здесь - ко мне еще не пришло осознание", - сказала Бацарашкина.

Как позднее сообщила служба информации Олимпийского комитета России, по ходу финала у женщин произошел сбой электроники. Система не зафиксировала выстрел Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке ноль баллов, но после совещания разрешили ей сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек.

"Судьи не заметили, что я не сделала выстрел, когда еще у меня было время на это - 27 секунд, я могла продолжить делать выстрел. И они мне дали заново 50 секунд, чтобы сделать выстрел. Я думаю, это не то чтобы помогло, а дало время на передышку. Такое не очень часто случается - раз в два, три, пять финалов может произойти сбой электроники или судьи не ту команду дадут, но это не так часто", - отметила она.

Бацарашкиной 24 года, она родом из Омска. Является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в активе спортсменки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.