Чемпионка Олимпиады Бацарашкина заявила, что не ставила целью выход в финал в стрельбе

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Виталина Бацарашкина, завоевавшая первое для сборной России золото на Олимпийских играх в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров, сообщила, что не ставила своей целью выход в финал и завоевание медали. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции.

Бацарашкина в воскресенье принесла сборной России первое золото на Олимпийских играх в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

"Я не ставила себе задачу выигрывать и попадать в тройку или даже в финал, а просто отстрелять так, как умею, показать то, что могу", - сказала Бацарашкина.

Она добавила, что каждый должен сам ставить для себя цели, не ориентируясь на остальных. "Если ты для себя сам решил, добился - это уже победа, и не важно, какое место. Главное, ты выполнил задачу", - добавила она.

Спортсменке 24 года, она является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в ее активе золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.