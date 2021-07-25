Поздняков: проблемы проживания российских спортсменов в Олимпийской деревне улажены

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Условия проживания в Олимпийской деревне устраивают российских спортсменов, все проблемы улажены. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Поздняков: российские спортсмены могут выиграть на Олимпиаде более 20 золотых медалей

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Ранее российские спортсмены отмечали ряд недостатков проживания в Олимпийской деревне, в частности, картонные короткие кровати, низкие потолки и отсутствие холодильников.

"В деревне все в порядке, все работает как часы. Поэтому в этом смысле все улажено, - сказал Поздняков. - Как начались соревнования, жалобы сразу исчезли".

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.