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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков: проблемы проживания российских спортсменов в Олимпийской деревне улажены

Ранее члены сборной России отмечали ряд недостатков в инфраструктуре
Президент ОКР Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Условия проживания в Олимпийской деревне устраивают российских спортсменов, все проблемы улажены. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Ранее российские спортсмены отмечали ряд недостатков проживания в Олимпийской деревне, в частности, картонные короткие кровати, низкие потолки и отсутствие холодильников.

"В деревне все в порядке, все работает как часы. Поэтому в этом смысле все улажено, - сказал Поздняков. - Как начались соревнования, жалобы сразу исчезли".

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.

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