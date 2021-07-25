Японец Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу, победив в дисциплине "стрит".
Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 балла. Вторым стал бразилец Кельвин Хофер (36,15), третьим - Джаггер Итон из США (35,35). Медали спортсменам вручала член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.
Российские скейтбордисты не сумели отобраться на Олимпиаду.
Хоригоме 22 года, он является победителем четырех этапов Мировой лиги в "стрите". Скейтбордист принес сборной Японии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио, что позволило японской команде выйти на первое место в медальном зачете, имея в активе еще одну серебряную награду. Второй идет сборная Китая (3 золотые, 2 бронзовые награды), третье - спортсмены из США (1-2-4). Сборная России делит с командой Австралии четвертую строчку, имея в активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награды.
Скейтбординг дебютирует в программе Игр на Олимпиаде в Токио, решение о его включении было принято Международным олимпийским комитетом 3 августа 2016 года. Всего будет разыграно четыре комплекта медалей в двух дисциплинах у мужчин и женщин - "стрит" и "парк".
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|3
|1
|0
|4
|2
|Китай
|3
|0
|2
|5
|3
|США
|1
|2
|4
|7
|4
|Россия
|1
|1
|1
|3
|4
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|6
|Италия
|1
|1
|0
|2
|6
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|8
|Южная Корея
|1
|0
|2
|3
|9
|Венгрия
|1
|1
|1
|1
|9
|Иран
|1
|0
|0
|1
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|9
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|14
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|15
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|15
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|15
|Испания
|0
|1
|0
|1
|15
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|15
|Индия
|0
|1
|0
|1
|15
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|15
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|15
|Канада
|0
|1
|0
|1
|15
|Бразилия
|0
|1
|0
|1
|24
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|24
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|24
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|24
|Словения
|0
|0
|1
|1
|24
|Франция
|0
|0
|1
|1
|24
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|24
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|24
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|24
|Украина
|0
|0
|1
|1
|24
|Израиль
|0
|0
|1
|1