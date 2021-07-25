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XXXII летние Олимпийские игры

Японец Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу

Вторым стал бразилец Кельвин Хофер, третьим - Джаггер Итон из США
Юто Хоригоме AP Photo/Jae C. Hong
Описание
Юто Хоригоме
© AP Photo/Jae C. Hong

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу, победив в дисциплине "стрит".

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Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 балла. Вторым стал бразилец Кельвин Хофер (36,15), третьим - Джаггер Итон из США (35,35). Медали спортсменам вручала член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Российские скейтбордисты не сумели отобраться на Олимпиаду.

Хоригоме 22 года, он является победителем четырех этапов Мировой лиги в "стрите". Скейтбордист принес сборной Японии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио, что позволило японской команде выйти на первое место в медальном зачете, имея в активе еще одну серебряную награду. Второй идет сборная Китая (3 золотые, 2 бронзовые награды), третье - спортсмены из США (1-2-4). Сборная России делит с командой Австралии четвертую строчку, имея в активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Скейтбординг дебютирует в программе Игр на Олимпиаде в Токио, решение о его включении было принято Международным олимпийским комитетом 3 августа 2016 года. Всего будет разыграно четыре комплекта медалей в двух дисциплинах у мужчин и женщин - "стрит" и "парк".

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония3104
2Китай3025
3США1247
4Россия1113
4Австралия1113
6Италия1102
6Тунис1102
8Южная Корея1023
9Венгрия1111
9Иран1001
9Косово1001
9Таиланд1001
9Эквадор1001
14Сербия0112
15Румыния0101
15Бельгия0101
15Испания0101
15Нидерланды0101
15Индия0101
15Тайвань0101
15Болгария0101
15Канада0101
15Бразилия0101
24Швейцария0011
24Индонезия0011
24Мексика0011
24Словения0011
24Франция0011
24Монголия0011
24Казахстан0011
24Эстония0011
24Украина0011
24Израиль0011

 

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