Бацарашкина считает, что ковидные ограничения не сказались на ее выступлении на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по пулевой в стрельбе россиянка Виталина Бацарашкина считает, что коронавирусные ограничения не сказались на ее выступлении. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

Бацарашкина в воскресенье принесла сборной России первое золото на Олимпийских играх в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

"На стрельбу, на то, как я стреляла - нет, [ограничения не повлияли]. На настроение тоже не особо, но все равно, это не то, чтобы стесняет, но ты постоянно должен держать в голове еще несколько деталей - обрабатывать руки, носить маску и так далее", - сказала Бацарашкина.

Говоря о том, как она пришла в этот вид спорта, Бацарашкина отметила, что он сам ее выбрал. "Этот вид оружия сам меня выбрал, потому что, когда дедушка меня привел, был один только тренер, по пистолету - Наталья Ивановна Кудрина, и она взяла меня тренировать буквально месяц, пока не вернется тренер по винтовке. И когда он вернулся, Наталья Ивановна сказала: "Я не отдам", - рассказала спортсменка.

Бацарашкина родом из Омска, но, по ее словам, она не тренируется там последние несколько лет. "Я езжу на сборы со сборной страны, и когда приезжаю домой, [есть] буквально неделя, чтобы отдохнуть. Поэтому я там не тренируюсь, а сдаю оружие", - сказала она.

В числе ближайших личных планов спортсменка назвала выход замуж. "Надеюсь, что в этом году [свадьба], потому что планируем очень давно", - добавила олимпийская чемпионка. Спортсменке 24 года, она является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в ее активе золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.