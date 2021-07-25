Золото к свадьбе. Виталина Бацарашкина стала чемпионкой Игр в стрельбе из пистолета

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Стрелок Виталина Бацарашкина стала первой россиянкой, выигравшей золото Игр в Токио. Ее победе не помешала даже ошибка электроники, из-за которой россиянка после одного из выстрелов могла попрощаться с надеждами на медаль любого достоинства.

На эту тему Первый тренер Бацарашкиной: после победы Виталины меня подбросило к потолку

В стрельбе из пневматического пистолета 24-летняя уроженка Омска набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд. Она опередила Антоанету Костадинову (239,4) из Болгарии, которая перед финальной сессией опережала Бацарашкину на 0,9 очка. Однако первым выстрелом россиянка отыграла у Костадиновой 0,4 очка, а в заключительной попытке опередила соперницу уже на 1,4 очка. Третьей стала китаянка Цзян Жансинь, набравшая 218 очков. При этом оказалось, что по ходу соревнований арбитры чуть не лишили россиянку баллов. Из-за сбоя электроники система не зафиксировала выстрел Бацарашкиной в отведенные 50 секунд, из-за чего судьи не дали ей ни одного балла. Однако позже было установлено, что в сбое виновата именно электроника, а не человек, и россиянке было разрешено сделать повторный выстрел. "Судьи не заметили, что я не сделала выстрел, когда еще у меня было время на это - 27 секунд, я могла продолжить делать выстрел. И они мне дали заново 50 секунд, чтобы выстрелить. Я думаю, это дало время на передышку. Такое не очень часто случается - раз в два, три, пять финалов может произойти сбой электроники", - рассказала она. "Закуска и основное блюдо" Судьба вознаградила Бацарашкину, которая в этой же дисциплине в олимпийском Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевала серебро. О ее состоянии в олимпийском Токио ТАСС рассказала ее тренер Наталья Кудрина.​​​​​​​

"Мы с ней сегодня созванивались с утра, она немножко пожаловалась, что не задалась стрельба в начале, но середина зато была хорошая. Поговорили, я ей сказала, что это была только "закуска", а "основное блюдо" впереди, несмотря на то, что были срывы, была задержка в стрельбе, хватило ей самообладания и она установила олимпийский рекорд", - вспомнила она. Золото Бацарашкиной - это уже вторая награда российских стрелков в Токио. В субботу в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров Анастасия Галашина завоевала серебро. "Конечно, мы с большим удовольствием поздравляем от всей нашей олимпийской команды нашего замечательного стрелка. Хочу отметить, что в очередной раз стрелки пополняют медальный запас нашей олимпийской команды. Так держать и равняться на стрелков", - сказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. "Дедушки Виталины - заядлые охотники" Мама героини второго дня Олимпиады в Токио Ирина Бацарашкина в разговоре с ТАСС отметила, что Виталина увлеклась стрельбой благодаря дедушкам, которые являются заядлыми охотниками. "У нас два деда - мой отец и отец мужа - оба заядлые охотники, - рассказала Ирина Бацарашкина. - Виталина уже с шести лет ездила на охоту, была приобщена к этой жизни, дедушки рано подарили ей пневматику. Она была "пацанкой", никогда не было кукол, была шустрой и активной".

На эту тему Мать Бацарашкиной рассказала, что спортсменка увлеклась стрельбой благодаря дедушкам