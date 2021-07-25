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XXXII летние Олимпийские игры

Золото к свадьбе. Виталина Бацарашкина стала чемпионкой Игр в стрельбе из пистолета

В воскресенье спортсменка принесла сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
Виталина Бацарашкина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталина Бацарашкина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Стрелок Виталина Бацарашкина стала первой россиянкой, выигравшей золото Игр в Токио. Ее победе не помешала даже ошибка электроники, из-за которой россиянка после одного из выстрелов могла попрощаться с надеждами на медаль любого достоинства.

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В стрельбе из пневматического пистолета 24-летняя уроженка Омска набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд. Она опередила Антоанету Костадинову (239,4) из Болгарии, которая перед финальной сессией опережала Бацарашкину на 0,9 очка. Однако первым выстрелом россиянка отыграла у Костадиновой 0,4 очка, а в заключительной попытке опередила соперницу уже на 1,4 очка. Третьей стала китаянка Цзян Жансинь, набравшая 218 очков.

При этом оказалось, что по ходу соревнований арбитры чуть не лишили россиянку баллов. Из-за сбоя электроники система не зафиксировала выстрел Бацарашкиной в отведенные 50 секунд, из-за чего судьи не дали ей ни одного балла. Однако позже было установлено, что в сбое виновата именно электроника, а не человек, и россиянке было разрешено сделать повторный выстрел.

"Судьи не заметили, что я не сделала выстрел, когда еще у меня было время на это - 27 секунд, я могла продолжить делать выстрел. И они мне дали заново 50 секунд, чтобы выстрелить. Я думаю, это дало время на передышку. Такое не очень часто случается - раз в два, три, пять финалов может произойти сбой электроники", - рассказала она.

"Закуска и основное блюдо"

Судьба вознаградила Бацарашкину, которая в этой же дисциплине в олимпийском Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевала серебро. О ее состоянии в олимпийском Токио ТАСС рассказала ее тренер Наталья Кудрина.​​​​​​​

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"Мы с ней сегодня созванивались с утра, она немножко пожаловалась, что не задалась стрельба в начале, но середина зато была хорошая. Поговорили, я ей сказала, что это была только "закуска", а "основное блюдо" впереди, несмотря на то, что были срывы, была задержка в стрельбе, хватило ей самообладания и она установила олимпийский рекорд", - вспомнила она.

Золото Бацарашкиной - это уже вторая награда российских стрелков в Токио. В субботу в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров Анастасия Галашина завоевала серебро.

"Конечно, мы с большим удовольствием поздравляем от всей нашей олимпийской команды нашего замечательного стрелка. Хочу отметить, что в очередной раз стрелки пополняют медальный запас нашей олимпийской команды. Так держать и равняться на стрелков", - сказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Дедушки Виталины - заядлые охотники"

Мама героини второго дня Олимпиады в Токио Ирина Бацарашкина в разговоре с ТАСС отметила, что Виталина увлеклась стрельбой благодаря дедушкам, которые являются заядлыми охотниками.

"У нас два деда - мой отец и отец мужа - оба заядлые охотники, - рассказала Ирина Бацарашкина. - Виталина уже с шести лет ездила на охоту, была приобщена к этой жизни, дедушки рано подарили ей пневматику. Она была "пацанкой", никогда не было кукол, была шустрой и активной".

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"Я знала, что она на это способна, она не первый раз на международных соревнованиях. Но боялись, что могут сдать нервы. Надеялась, что будет медаль, но, честно, не думала, что золото", - добавила собеседница агентства.

Сама Виталина после финала призналась, что не ставила себе цель даже выйти в финал. "Я не ставила себе задачу выигрывать и попадать в тройку или даже в финал, а просто отстрелять так, как умею, показать то, что могу. Если ты для себя сам решил, добился - это уже победа, и не важно, какое место. Главное - ты выполнил задачу", - добавила она.

В числе ближайших личных планов спортсменка назвала выход замуж. "Надеюсь, что в этом году [свадьба], потому что планируем очень давно", - добавила олимпийская чемпионка.

Бацарашкина в Токио также примет участие в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25 метров. Квалификация в этой дисциплине начнется 29 июля.

Таблица медалей Олимпиады в Токио

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