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XXXII летние Олимпийские игры

Мельникова: российские гимнастки в квалификации ощущали, что им "наступают на пятки"

Спортсменка отметила, что ей удалось справиться с психологическим давлением

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российские гимнастки в квалификации олимпийского турнира выступали под серьезным психологическим давлением, с которым в итоге сумели справиться. Такое мнение высказала журналистам капитан женской сборной Ангелина Мельникова.

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Квалификационный турнир в женской спортивной гимнастике завершится в воскресенье вечером, Мельникова пока занимает промежуточное первое место в квалификации личного многоборья. Она также претендует на выступления в финалах на брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также в командном многоборье.

"Сегодня мы с девочками прошли [квалификацию] очень хорошо, командная оценка очень высокая. Всегда непросто выступать, понимая, что нам наступают на пятки. Это своего рода психологическое давление. Я рада, что справилась, потому что бревно для меня скользкий снаряд, и это придаст мне больше уверенности в финале", - сказала Мельникова.

"Я вспоминаю себя на Играх-2016 в Рио, когда была, считай, малышкой. Сейчас я чувствую себя в разы уверенней. Но я прекрасно сейчас понимаю девочек 16 лет, которым непросто справляться с волнением, выступая в первый раз на таких больших соревнованиях. Будучи капитаном, я поддерживаю девочек, важно в сложный момент посмеяться, в нужный момент расслабиться", - сказала 21-летняя гимнастка.

Финал женского командного многоборья запланирован на 27 июля.

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