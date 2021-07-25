Мельникова: российские гимнастки в квалификации ощущали, что им "наступают на пятки"

Квалификационный турнир в женской спортивной гимнастике завершится в воскресенье вечером, Мельникова пока занимает промежуточное первое место в квалификации личного многоборья. Она также претендует на выступления в финалах на брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также в командном многоборье.

"Сегодня мы с девочками прошли [квалификацию] очень хорошо, командная оценка очень высокая. Всегда непросто выступать, понимая, что нам наступают на пятки. Это своего рода психологическое давление. Я рада, что справилась, потому что бревно для меня скользкий снаряд, и это придаст мне больше уверенности в финале", - сказала Мельникова.

"Я вспоминаю себя на Играх-2016 в Рио, когда была, считай, малышкой. Сейчас я чувствую себя в разы уверенней. Но я прекрасно сейчас понимаю девочек 16 лет, которым непросто справляться с волнением, выступая в первый раз на таких больших соревнованиях. Будучи капитаном, я поддерживаю девочек, важно в сложный момент посмеяться, в нужный момент расслабиться", - сказала 21-летняя гимнастка.

Финал женского командного многоборья запланирован на 27 июля.