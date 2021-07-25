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XXXII летние Олимпийские игры

Российские лучницы победили американок и вышли в полуфинал олимпийского командного турнира

В полуфинале россиянки встретятся с командой Германии
Ксения Перова EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Ксения Перова
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду США со счетом 6:0 в четвертьфинале командного турнира по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио.

Российскую команду представляют Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова. За сборную США выступали Маккензи Браун, Кейси Кауфхолд и Дженнифер Мучино-Фернандес.

В пятницу Гомбоева во время выступления в квалификации личного турнира потеряла сознание в результате солнечного удара. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем.

В полуфинале, который пройдет позднее в воскресенье, российские лучницы встретятся с командой Германии. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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