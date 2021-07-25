Гимнастке Мельниковой пришлось поменять музыку в вольных, чтобы не платить $25 тыс. автору

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Лидеру женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой незадолго до Олимпиады в Токио пришлось изменить музыку, под которую она ранее выступала в вольных упражнениях, чтобы не нарушить авторские права. Об этом Мельникова сообщила журналистам.

Мельникова в воскресенье выступала в квалификационном олимпийском турнире с вольными упражнениями, в которых 30 последних секунд музыкального сопровождения незадолго до Игр были заменены на другой фрагмент.

"Это очень непросто, когда ты кайфуешь от своих вольных, а тебе их меняют прямо перед Олимпиадой, которая является твоим самым важным стартом в жизни. Если честно, я даже всплакнула, когда услышала эту музыку", - призналась Мельникова.

Гимнастка объяснила, что для выступления на Олимпийских играх необходимо иметь авторские права на музыку. "Мы запросили их у автора, а он запросил 25 тысяч долларов. Естественно, федерация отказалась платить такие деньги, а нам в экстренном порядке пришлось искать другую музыку", - заметила спортсменка.

"Пришлось полюбить и принять и ее. Мы много работали именно над второй частью, потому что три недели - это очень мало для наработки вольных. Там и темп другой, повороты я немного поменяла. Поэтому я на 100% уверена, что не подготовила свои вольные в полном объеме, как я могу", - заключила Мельникова.

Квалификационный турнир в женской спортивной гимнастике завершится в воскресенье вечером, Мельникова пока занимает промежуточное первое место в квалификации личного многоборья. Она также претендует на выступления в финалах на брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также в командном многоборье.