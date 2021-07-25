Стрелок Каменский назвал волей случая невыход в финал олимпийских соревнований

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады 2016 года Сергей Каменский, не вышедший в воскресенье в финал Игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, считает произошедшее волей случая - чтобы преодолеть квалификацию ему не хватило полбалла. Такое мнение спортсмен высказал ТАСС.

"Я шел ровно где-то до половины старта, все было хорошо. Потом случился небольшой провал, я попытался вытягивать под конец. Очень хорошая серия, не хватило совсем чуть-чуть. Наверное, воля случая", - сказал Каменский. По итогам квалификации он набрал 628,7 балла, заняв 10-е место.

При этом он выразил уверенность, что новые медали у российских стрелков на Олимпийских играх обязательно будут. "Куда же они денутся", - добавил он.

В финале стрельбы из пневматической винтовки с 10 метров выступит бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Владимир Масленников, занявший в квалификации шестое место (629,8 балла).

Стрелки на Олимпиаде принесли России две медали. В воскресенье золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров завоевала Виталина Бацарашкина, днем ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки завоевала Анастасия Галашина.