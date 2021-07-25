Матыцин надеется, что победа Бацарашкиной на Олимпиаде вдохновит российских спортсменов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Победа российского стрелка Виталины Бацарашкиной на Олимпийских играх в Токио должна вдохновить российских спортсменов. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

Бацарашкина в воскресенье принесла сборной России первое золото на Олимпийских играх, победив в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров.

"Пусть эта яркая победа Виталины Бацарашкиной вдохновит всех наших олимпийцев на самые высокие достижения и рекорды!" - заявил Матыцин.