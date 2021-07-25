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XXXII летние Олимпийские игры

Масленников занял восьмое место в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпиаде

Российский спортсмен по итогам первой сессии не смог продолжить борьбу за медали

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады 2016 года россиянин Владимир Масленников занял восьмое место в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров на Играх в Токио.

Российский спортсмен набрал 123,0 балла и по итогам первой сессии финального этапа показал худший результат и не смог продолжить борьбу за медали.

Масленникову 26 лет, он является бронзовым призером Олимпиады (2016), а также по разу выигрывал золото, серебро и бронзу чемпионата мира (2018).

Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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