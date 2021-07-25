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XXXII летние Олимпийские игры

Китаянки Ши Тинмао и Ван Хань завоевали золото Олимпиады в синхронных прыжках в воду

Серебро досталось спортсменкам из Канады, бронза - немкам

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Китаянки Ши Тинмао и Ван Хань завоевали золотую медаль Олимпийских игр в прыжках в воду с трехметрового трамплина, показав результат 326,40 балла.

Серебряными призерами стали канадки Мелисса Ситрини-Больё и Дженнифер Абель (300,78), бронза у представительниц Германии Лены Хентшель и Тины Пунцель (284,97). Российские спортсменки не участвовали в этой дисциплине.

Ши Тинмао 29 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой (2016). 30-летняя Вань Хань - двукратная чемпионка мира, четырехкратный серебряный и бронзовый призер мировых первенств.

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Олимпиады в Токио, завоевав четыре золотые и две бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3 золотые, 1 серебряная медали), третьей - команда США (1-2-4). Сборная России делит четвертое место с командой Австралии, имея в активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награды. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай4138
1Япония3104
3США2248
4Россия1113
4Австралия1113
6Италия1102
6Тунис1102
8Южная Корея1023
9Венгрия1111
9Иран1001
9Косово1001
9Таиланд1001
9Эквадор1001
14Канада0202
15Сербия0112
16Румыния0101
16Бельгия0101
16Испания0101
16Нидерланды0101
16Индия0101
16Тайвань0101
16Болгария0101
16Бразилия0101
24Швейцария0011
24Индонезия0011
24Мексика0011
24Словения0011
24Франция0011
24Монголия0011
24Казахстан0011
24Эстония0011
24Украина0011
24Израиль0011
24Германия0011

 

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