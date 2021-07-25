Китаянки Ши Тинмао и Ван Хань завоевали золото Олимпиады в синхронных прыжках в воду

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Китаянки Ши Тинмао и Ван Хань завоевали золотую медаль Олимпийских игр в прыжках в воду с трехметрового трамплина, показав результат 326,40 балла.

Серебряными призерами стали канадки Мелисса Ситрини-Больё и Дженнифер Абель (300,78), бронза у представительниц Германии Лены Хентшель и Тины Пунцель (284,97). Российские спортсменки не участвовали в этой дисциплине.

Ши Тинмао 29 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой (2016). 30-летняя Вань Хань - двукратная чемпионка мира, четырехкратный серебряный и бронзовый призер мировых первенств.

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Олимпиады в Токио, завоевав четыре золотые и две бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3 золотые, 1 серебряная медали), третьей - команда США (1-2-4). Сборная России делит четвертое место с командой Австралии, имея в активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награды. Олимпийские игры завершатся 8 августа.