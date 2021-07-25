Китаянки Ши Тинмао и Ван Хань завоевали золото Олимпиады в синхронных прыжках в воду

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Китаянки Ши Тинмао и Ван Хань завоевали золотую медаль Олимпийских игр в прыжках в воду с трехметрового трамплина, показав результат 326,40 балла.
Серебряными призерами стали канадки Мелисса Ситрини-Больё и Дженнифер Абель (300,78), бронза у представительниц Германии Лены Хентшель и Тины Пунцель (284,97). Российские спортсменки не участвовали в этой дисциплине.
Ши Тинмао 29 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой (2016). 30-летняя Вань Хань - двукратная чемпионка мира, четырехкратный серебряный и бронзовый призер мировых первенств.
Сборная Китая лидирует в медальном зачете Олимпиады в Токио, завоевав четыре золотые и две бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3 золотые, 1 серебряная медали), третьей - команда США (1-2-4). Сборная России делит четвертое место с командой Австралии, имея в активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награды. Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|4
|1
|3
|8
|1
|Япония
|3
|1
|0
|4
|3
|США
|2
|2
|4
|8
|4
|Россия
|1
|1
|1
|3
|4
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|6
|Италия
|1
|1
|0
|2
|6
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|8
|Южная Корея
|1
|0
|2
|3
|9
|Венгрия
|1
|1
|1
|1
|9
|Иран
|1
|0
|0
|1
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|9
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|14
|Канада
|0
|2
|0
|2
|15
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|16
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|16
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|16
|Испания
|0
|1
|0
|1
|16
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|16
|Индия
|0
|1
|0
|1
|16
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|16
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|16
|Бразилия
|0
|1
|0
|1
|24
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|24
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|24
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|24
|Словения
|0
|0
|1
|1
|24
|Франция
|0
|0
|1
|1
|24
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|24
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|24
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|24
|Украина
|0
|0
|1
|1
|24
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|24
|Германия
|0
|0
|1
|1