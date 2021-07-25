Тренер: российский гребец Эйгель специально снялся со второго заезда в слаломе на каноэ

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российский гребец Павел Эйгель изначально рассматривал олимпийские состязания в слаломе на каноэ как тренировочные перед выступлением на байдарке, на которые он делает в Токио основную ставку. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Максим Образцов.

Бронзовый призер чемпионата мира - 2018 в гребном слаломе на байдарке Эйгель в воскресенье не вышел на вторую попытку в каноэ.

"У него основной старт в байдарке, в каноэ он выступил для ознакомления с трассой. А делать две попытки - это слишком тяжело физически на такой жаре. Поэтому Павел решил сохранить силы на основную дисциплину", - сказал Образцов.

Байдарочники начнут спор за олимпийские медали в гребном слаломе 28 июля, 30 июля пройдет финал.