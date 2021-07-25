Испанский гольфист Рам не выступит на Олимпийских играх из-за коронавируса

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус испанского гольфиста Джона Рама показал положительный результат. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Испании.

Таким образом, Рам не сможет выступить на Олимпиаде, в сборной его заменит Адри Арнаус.

Раму 26 лет, он с июля 2020 года в течение рекордных 60 недель занимал первое место в мировом рейтинге среди гольфистов-любителей. В июне этого года Рам стал первым испанским гольфистом, выигравшим Открытый чемпионат США.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.