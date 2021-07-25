Генсек FIBA отметил прогрессивный подход Кириленко в развитии баскетбола 3х3 в России

"Проект баскетбола 3х3 был запущен в 2007 году, в 2011-м был проведен первый турнир, а в 2012-м - первый Кубок мира, - сказал Загликис. - Прошло десять лет, и мы добрались до Олимпиады, чему очень рады. За эти годы FIBA смогла организовать четкую структуру, пирамиду соревнований".

Перед стартом турнира FIBA опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми. Мужская команда - шестой.

"Говоря про Россию относительно баскетбола 3х3, мы видим историю успеха, и большая заслуга в этом принадлежит Российской Федерации баскетбола. У вашей страны большие традиции в баскетболе, и на протяжении многих лет эти традиции переносились на стритбольные соревнования в России, и когда мы начали, россияне уже знали, что делать, что это за вид спорта. Во-вторых, во главе Российской Федерации баскетбола - очень прогрессивный лидер, мой коллега по совету FIBA Андрей Кириленко, который очень быстро понял, как организовать национальные сборные и соревнования, именно поэтому российская команда пробилась на Олимпиаду по рейтингу, а для этого нужны годы правильной подготовки. И хочу подчеркнуть, что в 2019 году по моей рекомендации Кириленко был выбран президентом комиссии FIBA по баскетболу 3х3", - отметил генеральный секретарь FIBA.

Олимпийские игры завершатся 8 августа. Финалы мужского и женского турниров по баскетболу 3х3 пройдут 28 июля.