{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в командном турнире

В финале россиянки уступили представительницам Южной Кореи
Ксения Перова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ксения Перова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебро в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. В финале российские лучницы уступили представительницам Южной Кореи со счетом 0:6.

Команда России, завоевавшая одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды, занимает пятое место в медальном зачете.

Бронзовым призером командного турнира по стрельбе из лука стала сборная Германии.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай4138
2Япония3104
3США2248
4Южная Корея2024
5Россия1214
6Австралия1113
7Венгрия1113
8Италия1102
8Тунис1102
9Иран1001
9Косово1001
9Таиланд1001
9Эквадор1001
14Канада0202
15Сербия0112
16Румыния0101
16Бельгия0101
16Испания0101
16Нидерланды0101
16Индия0101
16Тайвань0101
16Болгария0101
16Бразилия0101
24Германия0022
25Швейцария0011
25Индонезия0011
25Мексика0011
25Словения0011
25Франция0011
25Монголия0011
25Казахстан0011
25Эстония0011
25Украина0011
25Израиль0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Расписание финалов Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов медалей
Расписание финалов Олимпиады в Токио
Читать полностью