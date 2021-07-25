Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в командном турнире

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебро в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. В финале российские лучницы уступили представительницам Южной Кореи со счетом 0:6.
Команда России, завоевавшая одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды, занимает пятое место в медальном зачете.
Бронзовым призером командного турнира по стрельбе из лука стала сборная Германии.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|4
|1
|3
|8
|2
|Япония
|3
|1
|0
|4
|3
|США
|2
|2
|4
|8
|4
|Южная Корея
|2
|0
|2
|4
|5
|Россия
|1
|2
|1
|4
|6
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|7
|Венгрия
|1
|1
|1
|3
|8
|Италия
|1
|1
|0
|2
|8
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|9
|Иран
|1
|0
|0
|1
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|9
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|14
|Канада
|0
|2
|0
|2
|15
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|16
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|16
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|16
|Испания
|0
|1
|0
|1
|16
|Нидерланды
|0
|1
|0
|1
|16
|Индия
|0
|1
|0
|1
|16
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|16
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|16
|Бразилия
|0
|1
|0
|1
|24
|Германия
|0
|0
|2
|2
|25
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|25
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|25
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|25
|Словения
|0
|0
|1
|1
|25
|Франция
|0
|0
|1
|1
|25
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|25
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|25
|Украина
|0
|0
|1
|1
|25
|Израиль
|0
|0
|1
|1