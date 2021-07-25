Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в командном турнире

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебро в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. В финале российские лучницы уступили представительницам Южной Кореи со счетом 0:6.

Команда России, завоевавшая одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды, занимает пятое место в медальном зачете.

Бронзовым призером командного турнира по стрельбе из лука стала сборная Германии.