Российский шпажист Бида не сумел выйти в полуфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Бида уступил представителю Франции Ромену Каннону в четвертьфинале олимпийского турнира по фехтованию на шпагах. Поединок завершился со счетом 15:12 в пользу Каннона.

Бида был последним российским шпажистом на турнире. Ранее Павел Сухов уступил представителю Швейцарии Беньямину Штеффену (12:15) в 1/32 финала, а Сергей Ходос потерпел поражение от итальянца Андреа Сантарелли (10:15) на стадии 1/16 финала.

Биде 28 лет, он является трехкратным чемпионом Европы в командном первенстве (2017, 2018, 2019). Также в его активе серебряная (2019) и бронзовая (2018) медали чемпионата мира.

Олимпиада завершится 8 августа.