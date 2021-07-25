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XXXII летние Олимпийские игры

Австрийская велосипедистка Кизенхофер стала олимпийской чемпионкой в шоссейной гонке

Второе место заняла нидерландка Аннамик ван Флютен, третьей стала Элиза Лонго Боргини из Италии
Анна Кизенхофер EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE
Описание
Анна Кизенхофер
© EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Австрийка Анна Кизенхофер стала победительницей шоссейной велогонки на Олимпийских играх в Токио.

Кизенхофер преодолела дистанцию в 137 километров за 3 часа 52 минуты и 45 секунд. Второе место заняла Аннамик ван Флютен (Нидерланды), третьей стала Элиза Лонго Боргини из Италии.

Россиянка Тамара Дронова финишировала 39-й.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3-1-0), третьей - команда США (2-2-4). Сборная России располагается на пятой строчке (1-2-1). Для австрийских спортсменов эта медаль стала первой на текущей Олимпиаде.

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай4138
2Япония3104
3США2248
4Южная Корея2024
5Россия1214
6Австралия1113
6Венгрия1113
6Италия1113
9Тунис1102
10Иран1001
10Косово1001
10Таиланд1001
10Эквадор1001
10Австрия1001
15Канада0202
16Нидерланды0202
17Сербия0112
18Румыния0101
18Бельгия0101
18Испания0101
18Индия0101
18Тайвань0101
18Болгария0101
18Бразилия0101
25Германия0022
26Швейцария0011
26Индонезия0011
26Мексика0011
26Словения0011
26Франция0011
26Монголия0011
26Казахстан0011
26Эстония0011
26Украина0011
26Израиль0011

 

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