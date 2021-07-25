Австрийская велосипедистка Кизенхофер стала олимпийской чемпионкой в шоссейной гонке

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Австрийка Анна Кизенхофер стала победительницей шоссейной велогонки на Олимпийских играх в Токио.
Кизенхофер преодолела дистанцию в 137 километров за 3 часа 52 минуты и 45 секунд. Второе место заняла Аннамик ван Флютен (Нидерланды), третьей стала Элиза Лонго Боргини из Италии.
Россиянка Тамара Дронова финишировала 39-й.
В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3-1-0), третьей - команда США (2-2-4). Сборная России располагается на пятой строчке (1-2-1). Для австрийских спортсменов эта медаль стала первой на текущей Олимпиаде.
Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|4
|1
|3
|8
|2
|Япония
|3
|1
|0
|4
|3
|США
|2
|2
|4
|8
|4
|Южная Корея
|2
|0
|2
|4
|5
|Россия
|1
|2
|1
|4
|6
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|6
|Венгрия
|1
|1
|1
|3
|6
|Италия
|1
|1
|1
|3
|9
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|10
|Иран
|1
|0
|0
|1
|10
|Косово
|1
|0
|0
|1
|10
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|10
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|10
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|15
|Канада
|0
|2
|0
|2
|16
|Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|17
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|18
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|18
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|18
|Испания
|0
|1
|0
|1
|18
|Индия
|0
|1
|0
|1
|18
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|18
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|18
|Бразилия
|0
|1
|0
|1
|25
|Германия
|0
|0
|2
|2
|26
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|26
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|26
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|26
|Словения
|0
|0
|1
|1
|26
|Франция
|0
|0
|1
|1
|26
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|26
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|26
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|26
|Украина
|0
|0
|1
|1
|26
|Израиль
|0
|0
|1
|1