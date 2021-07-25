Австрийская велосипедистка Кизенхофер стала олимпийской чемпионкой в шоссейной гонке

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Австрийка Анна Кизенхофер стала победительницей шоссейной велогонки на Олимпийских играх в Токио.

Кизенхофер преодолела дистанцию в 137 километров за 3 часа 52 минуты и 45 секунд. Второе место заняла Аннамик ван Флютен (Нидерланды), третьей стала Элиза Лонго Боргини из Италии.

Россиянка Тамара Дронова финишировала 39-й.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3-1-0), третьей - команда США (2-2-4). Сборная России располагается на пятой строчке (1-2-1). Для австрийских спортсменов эта медаль стала первой на текущей Олимпиаде.

Олимпиада завершится 8 августа.