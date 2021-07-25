Перова: ветер мог повлиять на результаты россиянок в стрельбе из лука на Олимпиаде

Россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. В финале российские лучницы проиграли представительницам Южной Кореи со счетом 0:6.

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Ветер мог стать одной из причин, которые повлияли на результаты россиянок в командных соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщила спортсменка Ксения Перова.

"Ветровая ситуация была сегодня достаточно сложная. Здесь очень высокая влажность и плотность воздуха, соответственно, выше. При порыве ветра стрела улетает дальше, соответственно, мы иногда ошибались по ветру, и у других такие ошибки были. Мы стреляем в любую погоду", - сказала она, назвав основной проблемой общую усталость команды, в том числе из-за одного дополнительного спарринга.

"Южнокореянки действительно очень сильные соперницы, плюс ко всему они стреляли сегодня на один спарринг меньше нас из-за того, что мы шестые по квалификации. Мы больше утомились, и на них уже сил больше не осталось, - сказала Перова журналистам. - Это тоже дало о себе знать в плане нашей физической активности, немножечко устали в конце. Мы берем второй раз серебро, и второй раз оно для нас, можно сказать, дороже золота".

Тренер сборной Станислав Попов считает, что россиянки имеют все шансы сравняться и даже обыграть южнокореянок в будущем. "В Лондоне мы были четвертыми, в Рио-де-Жанейро - вторыми, сейчас - опять вторыми, есть к чему стремиться - к первому месту. Южнокореянки ни разу не проигрывали, думаю, по уровню [южнокореянок] можно догнать, - сказал он журналистам. - Психологически справились хорошо, все шло по нарастающей, от самого первого спарринга с Украиной".

Российские лучницы повторили достижение, установленное на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, выиграв серебряные медали. Тогда Перова, Туяна Дашидоржиева и Инна Степанова также уступили в финале южнокорейским спортсменкам. Единственную в истории советской и российской стрельбы из лука золотую медаль Олимпиад завоевала Кетеван Лосаберидзе в соревнованиях среди женщин на Играх в Москве в 1980 году.

Команда России, завоевавшая одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды, занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. Лидирует в зачете сборная Китая, завоевавшая четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3 золотые, 1 серебряная медали), третьей - сборная США (2-2-4).