В Екатеринбурге планируют создание новых объектов для развития стрельбы из лука

В воскресенье россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. Перова, уроженка города Лесного, представляет в команде Свердловскую область.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют создание новых объектов для развития стрельбы из лука в Екатеринбурге, сообщил в воскресенье ТАСС министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт, комментируя серебро российских лучниц на Олимпиаде в Токио.

"У нас [в области] идет проектирование объекта для лучного спорта на Московском тракте, там, где у нас будет спортивный кластер. <…> И есть в том числе на Химмаше проект, связанный с лучным центром", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, есть предложения, чтобы соревнования по этому виду спорта после Универсиады-2023 в Екатеринбурге проводились на спорткомплексе Уралмаш - на базе Уральской футбольной академии.

Российские лучницы повторили достижение, установленное на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, выиграв серебряные медали. Тогда Перова, Туяна Дашидоржиева и Инна Степанова также уступили в финале южнокорейским спортсменкам.

"Ксения Перова, конечно, самая опытная [из 15 спортсменов, представляющих Свердловскую область на Олимпиаде в Токио]. <…> Очень приятно, что повторила свой успех [после второго места на Играх в Рио-де-Жанейро]. Две серебряные медали - это очень здорово, спортсменка хорошо себя чувствует, я уверен, что еще не вечер", - заключил Рапопорт.