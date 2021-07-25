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XXXII летние Олимпийские игры

Японка Абэ стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весе до 52 кг

В финальной схватке спортсменка победила француженку Амандин Бюшар
Ута Абэ AP/Kyusung Gong
Описание
Ута Абэ
© AP/Kyusung Gong

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Японская дзюдоистка Ута Абэ победила француженку Амандин Бюшар в финальной схватке в весовой категории до 52 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые награды завоевали итальянка Одетте Джуффрида и британка Челси Джайлс.

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года россиянка Наталья Кузютина завершила участие в турнире во втором круге. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро она завоевала бронзовую медаль.
Абэ 21 год, она является двукратной чемпионкой мира (2018, 2019).

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая на счету которой пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды. Второй идет сборная Японии (4-1-0), третьей - команда США (2-2-4). Сборная России располагается на пятой строчке (1-2-1).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай5139
2Япония4105
3США2248
4Южная Корея2024
5Россия1214
6Италия1124
7Австралия1113
8Тунис1102
9Венгрия1001
9Иран1001
9Косово1001
9Таиланд1001
9Эквадор1001
9Австрия1001
15Канада0202
15Нидерланды0202
17Франция0112
17Сербия0112
17Индонезия0112
20Бельгия0101
20Бразилия0101
20Болгария0101
20Испания0101
20Индия0101
20Тайвань0101
20Румыния0101
27Германия0022
27Казахстан0022
29Швейцария0011
29Мексика0011
29Словения0011
29Великобритания0011
29Монголия0011
29Эстония0011
29Украина0011
29Израиль0011

 

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