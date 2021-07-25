Японка Абэ стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весе до 52 кг

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Японская дзюдоистка Ута Абэ победила француженку Амандин Бюшар в финальной схватке в весовой категории до 52 кг на Олимпийских играх в Токио.
Бронзовые награды завоевали итальянка Одетте Джуффрида и британка Челси Джайлс.
Серебряный призер чемпионата мира 2019 года россиянка Наталья Кузютина завершила участие в турнире во втором круге. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро она завоевала бронзовую медаль.
Абэ 21 год, она является двукратной чемпионкой мира (2018, 2019).
В общем медальном зачете лидирует сборная Китая на счету которой пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды. Второй идет сборная Японии (4-1-0), третьей - команда США (2-2-4). Сборная России располагается на пятой строчке (1-2-1).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|5
|1
|3
|9
|2
|Япония
|4
|1
|0
|5
|3
|США
|2
|2
|4
|8
|4
|Южная Корея
|2
|0
|2
|4
|5
|Россия
|1
|2
|1
|4
|6
|Италия
|1
|1
|2
|4
|7
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|8
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|9
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|9
|Иран
|1
|0
|0
|1
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|9
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|9
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|15
|Канада
|0
|2
|0
|2
|15
|Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|17
|Франция
|0
|1
|1
|2
|17
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|17
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|20
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|20
|Бразилия
|0
|1
|0
|1
|20
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|20
|Испания
|0
|1
|0
|1
|20
|Индия
|0
|1
|0
|1
|20
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|20
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|27
|Германия
|0
|0
|2
|2
|27
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|29
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|29
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|29
|Словения
|0
|0
|1
|1
|29
|Великобритания
|0
|0
|1
|1
|29
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|29
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|29
|Украина
|0
|0
|1
|1
|29
|Израиль
|0
|0
|1
|1