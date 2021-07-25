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XXXII летние Олимпийские игры
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Японец Хифуми Абэ спустя полчаса после сестры стал олимпийским чемпионом по дзюдо

В финальном поединке спортсмен победил грузина Важу Маргвелашвили
Хифуми Абэ EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Хифуми Абэ
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Японец Хифуми Абэ победил грузина Важу Маргвелашвили в финальной схватке по дзюдо в весовой категории до 66 кг на Олимпийских играх в Токио.

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Обладателями бронзовых наград стали южнокореец Ан Ба Ул и бразилец Даниэль Карньин. Бронзовый призер чемпионата мира этого года россиянин Якуб Шамилов дошел до второго круга, где уступил Маргвелашвили.

За полчаса до победы Абэ олимпийской чемпионкой в весовой категории до 52 кг стала его сестра Ута Абэ. Хифуми Абэ 23 года, он является двукратным чемпионом мира (2017, 2018).

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой пять золотых, одна серебряная и три бронзовые медали. Второй идет сборная Японии (5-1-0), третьей - команда США (2-2-4). Сборная России располагается на пятой строчке (1-2-2).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай5139
2Япония5106
3США2248
4Южная Корея2035
5Россия1225
6Италия1124
7Австралия1113
8Тунис1102
9Венгрия1001
9Иран1001
9Косово1001
9Таиланд1001
9Эквадор1001
9Австрия1001
15Канада0202
15Нидерланды0202
17Франция0112
17Сербия0112
17Индонезия0112
17Бразилия0112
21Бельгия0101
21Болгария0101
21Испания0101
21Индия0101
21Тайвань0101
21Румыния0101
21Грузия0101
28Германия0022
28Казахстан0022
30Швейцария0011
30Мексика0011
30Словения0011
30Великобритания0011
30Монголия0011
30Эстония0011
30Украина0011
30Израиль0011

 

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