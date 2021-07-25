Японец Хифуми Абэ спустя полчаса после сестры стал олимпийским чемпионом по дзюдо

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Японец Хифуми Абэ победил грузина Важу Маргвелашвили в финальной схватке по дзюдо в весовой категории до 66 кг на Олимпийских играх в Токио.

Японка Абэ стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весе до 52 кг

Обладателями бронзовых наград стали южнокореец Ан Ба Ул и бразилец Даниэль Карньин. Бронзовый призер чемпионата мира этого года россиянин Якуб Шамилов дошел до второго круга, где уступил Маргвелашвили.

За полчаса до победы Абэ олимпийской чемпионкой в весовой категории до 52 кг стала его сестра Ута Абэ. Хифуми Абэ 23 года, он является двукратным чемпионом мира (2017, 2018).

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой пять золотых, одна серебряная и три бронзовые медали. Второй идет сборная Японии (5-1-0), третьей - команда США (2-2-4). Сборная России располагается на пятой строчке (1-2-2).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.