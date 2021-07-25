Японец Хифуми Абэ спустя полчаса после сестры стал олимпийским чемпионом по дзюдо

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Японец Хифуми Абэ победил грузина Важу Маргвелашвили в финальной схватке по дзюдо в весовой категории до 66 кг на Олимпийских играх в Токио.
Обладателями бронзовых наград стали южнокореец Ан Ба Ул и бразилец Даниэль Карньин. Бронзовый призер чемпионата мира этого года россиянин Якуб Шамилов дошел до второго круга, где уступил Маргвелашвили.
За полчаса до победы Абэ олимпийской чемпионкой в весовой категории до 52 кг стала его сестра Ута Абэ. Хифуми Абэ 23 года, он является двукратным чемпионом мира (2017, 2018).
В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой пять золотых, одна серебряная и три бронзовые медали. Второй идет сборная Японии (5-1-0), третьей - команда США (2-2-4). Сборная России располагается на пятой строчке (1-2-2).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|5
|1
|3
|9
|2
|Япония
|5
|1
|0
|6
|3
|США
|2
|2
|4
|8
|4
|Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|5
|Россия
|1
|2
|2
|5
|6
|Италия
|1
|1
|2
|4
|7
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|8
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|9
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|9
|Иран
|1
|0
|0
|1
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|9
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|9
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|15
|Канада
|0
|2
|0
|2
|15
|Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|17
|Франция
|0
|1
|1
|2
|17
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|17
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|17
|Бразилия
|0
|1
|1
|2
|21
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|21
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|21
|Индия
|0
|1
|0
|1
|21
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|21
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|21
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|28
|Германия
|0
|0
|2
|2
|28
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|30
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|30
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|30
|Словения
|0
|0
|1
|1
|30
|Великобритания
|0
|0
|1
|1
|30
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|30
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|30
|Украина
|0
|0
|1
|1
|30
|Израиль
|0
|0
|1
|1