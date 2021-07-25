Гимнастка Чусовитина завершила карьеру в 46 лет после выступления на восьмой Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Рекордсменка по числу участий в Олимпийских играх среди гимнастов Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры после выступления в квалификации в многоборье на Играх в Токио. Об этом она заявила журналистам.

В 2016 году Чусовитина вошла в новую Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире участница семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

"Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать", - сказала Чусовитина.

В 1991 году Чусовитина в составе сборной СССР стала двукратной чемпионкой мира, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Пекина-2008. В прошлом спортсменка также представляла Германию.

Чусовитина должна была стать знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Игр в Токио, но руководство Национального олимпийского комитета страны в последний момент заменило ее на другую спортсменку, чтобы та избежала утомления перед соревнованиями.