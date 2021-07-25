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XXXII летние Олимпийские игры

Российским пловцам из-за ковида запрещено публиковать совместные фото с Олимпиады в Токио

По словам члена сборной России по плаванию Анастасии Фесиковой, публикация фотографий может стать поводом к отстранению от соревнований
Анастасия Фесикова Станислав Красильников/ТАСС
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Анастасия Фесикова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российским пловцам запрещено публиковать совместные фотографии с Олимпийских игр в Токио, поскольку в условиях антиковидных ограничений это может стать основанием для отстранения от соревнований. Об этом журналистам рассказала Анастасия Фесикова.

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"Нам сказали, что мы не можем выкладывать совместные фотографии из любой локации, потому что к тебе могут применить санкции, если у кого-то, с кем ты стоишь рядом на фотографии, найдут [ковид]", - сказала Фесикова.

Перед вылетом на Олимпиаду в российской команде по плаванию был зафиксирован случай заражения коронавирусом - положительный результат дали тесты, взятые у чемпиона Европы Ильи Бородина. По этой причине он не смог выступить на Играх.

"Все непривычно. Можно сказать, что теперь мы повидали все. Мы постоянно ходим в масках, утро наше начинается с пробирок, в которые мы по 15 минут плюем. Все это странно, в том числе и держаться на расстоянии друг от друга, не делать совместных фотографий, рукопожатий, объятий", - отметила она.

"Все странно, потому что Олимпиада - праздник, хочется обнять знакомого человека, которого давно не видел, но мы не можем себе этого позволить", - добавила спортсменка.

Фесикова подчеркнула, что даже внутри команды спортсмены стараются соблюдать антиковидные правила. "Мы все равно сидим в масках, потому что, как показывает практика, одного бойца мы потеряли, и хорошо, что не потеряли всю команду. Поэтому мы полностью в масках, пытаемся держать дистанцию", - заявила она.

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