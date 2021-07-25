Российским пловцам из-за ковида запрещено публиковать совместные фото с Олимпиады в Токио

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российским пловцам запрещено публиковать совместные фотографии с Олимпийских игр в Токио, поскольку в условиях антиковидных ограничений это может стать основанием для отстранения от соревнований. Об этом журналистам рассказала Анастасия Фесикова.

"Нам сказали, что мы не можем выкладывать совместные фотографии из любой локации, потому что к тебе могут применить санкции, если у кого-то, с кем ты стоишь рядом на фотографии, найдут [ковид]", - сказала Фесикова.

Перед вылетом на Олимпиаду в российской команде по плаванию был зафиксирован случай заражения коронавирусом - положительный результат дали тесты, взятые у чемпиона Европы Ильи Бородина. По этой причине он не смог выступить на Играх.

"Все непривычно. Можно сказать, что теперь мы повидали все. Мы постоянно ходим в масках, утро наше начинается с пробирок, в которые мы по 15 минут плюем. Все это странно, в том числе и держаться на расстоянии друг от друга, не делать совместных фотографий, рукопожатий, объятий", - отметила она.

"Все странно, потому что Олимпиада - праздник, хочется обнять знакомого человека, которого давно не видел, но мы не можем себе этого позволить", - добавила спортсменка.

Фесикова подчеркнула, что даже внутри команды спортсмены стараются соблюдать антиковидные правила. "Мы все равно сидим в масках, потому что, как показывает практика, одного бойца мы потеряли, и хорошо, что не потеряли всю команду. Поэтому мы полностью в масках, пытаемся держать дистанцию", - заявила она.