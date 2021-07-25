Мостовой: "Спартак" не заслужил поражения в матче РПЛ против "Рубина"

В субботу "Спартак" на выезде проиграл "Рубину" со счетом 0:1. Мяч на 49-й минуте забил защитник казанцев Илья Самошников. Красно-белые впервые с сезона-2011/12 начали чемпионат России с поражения, тогда клуб на выезде уступил "Ростову" (0:4).

"Согласен с тем, что "Спартак" не заслуживал поражения, но видите, как бывает, упрекнуть не в чем, - сказал Мостовой. - Случайный гол "Рубина", Самошников сам сказал, что с левой ноги не бил, а тут ударил, рикошет, попал. "Спартак" больше владел преимуществом, были моменты".

"Единственное, как мне показалось, что Руй Витория (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС) пошел на риск. Я думал, что после предсезонного турнира ("Спартак" выиграл предсезонный турнир Кубок Париматч Премьер, в котором также принимали участие "Сочи", "Рубин" и "Химки" - прим. ТАСС) он оставит в основном составе Зелимхана Бакаева и Резиуана Мирзова, но он поставил Джордана Ларссона и Квинси Промеса. В конце игры уже вернул их, ведь было видно, что Бакаев и Мирзов готовы лучше, ведь никто из них в сборной не был на Евро. Но все же считаю, что "Спартак" не должен был проигрывать, но бывает и такое", - добавил собеседник агентства.

В следующем туре "Спартак" 30 июля на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". "Рубин" в тот же день в Туле встретится с местным "Арсеналом".