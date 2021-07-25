Коробейникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в фехтовании на рапирах

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская рапиристка Лариса Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи в поединке за бронзовую медаль олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу россиянки.

В начале поединка Коробейникова уступала итальянке со счетом 1:5. Позднее спортсменке удалось переломить ход встречи в свою пользу. В конце поединка счет сравнялся (14:14), но россиянка нанесла решающий укол и одержала победу.

Команда России, завоевавшая одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды, занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует в зачете сборная Китая, завоевавшая пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (5-1-0), третьей - сборная США (2-2-4).

В финале женского олимпийского турнира по фехтованию на рапирах встретятся россиянка Инна Дериглазова и представительница США Ли Кифер.

Коробейниковой 34 года, она является серебряным призером Олимпиады 2012 года в командном первенстве. В активе российской рапиристки три золотые медали чемпионатов мира и две золотые медали чемпионатов Европы. Вольпи 29 лет, она является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Олимпийский турнир по фехтованию завершится 1 августа.