Коробейникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в фехтовании на рапирах

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская рапиристка Лариса Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи в поединке за бронзовую медаль олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу россиянки.
В начале поединка Коробейникова уступала итальянке со счетом 1:5. Позднее спортсменке удалось переломить ход встречи в свою пользу. В конце поединка счет сравнялся (14:14), но россиянка нанесла решающий укол и одержала победу.
Команда России, завоевавшая одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды, занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует в зачете сборная Китая, завоевавшая пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (5-1-0), третьей - сборная США (2-2-4).
В финале женского олимпийского турнира по фехтованию на рапирах встретятся россиянка Инна Дериглазова и представительница США Ли Кифер.
Коробейниковой 34 года, она является серебряным призером Олимпиады 2012 года в командном первенстве. В активе российской рапиристки три золотые медали чемпионатов мира и две золотые медали чемпионатов Европы. Вольпи 29 лет, она является двукратной чемпионкой мира и Европы.
Олимпийский турнир по фехтованию завершится 1 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|5
|1
|3
|9
|2
|Япония
|5
|1
|0
|6
|3
|США
|2
|2
|4
|8
|4
|Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|5
|Россия
|1
|2
|2
|5
|6
|Италия
|1
|1
|2
|4
|7
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|8
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|9
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|9
|Иран
|1
|0
|0
|1
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|9
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|9
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|15
|Канада
|0
|2
|0
|2
|15
|Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|17
|Франция
|0
|1
|1
|2
|17
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|17
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|17
|Бразилия
|0
|1
|1
|2
|21
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|21
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|21
|Индия
|0
|1
|0
|1
|21
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|21
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|21
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|28
|Германия
|0
|0
|2
|2
|28
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|30
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|30
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|30
|Словения
|0
|0
|1
|1
|30
|Великобритания
|0
|0
|1
|1
|30
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|30
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|30
|Украина
|0
|0
|1
|1
|30
|Израиль
|0
|0
|1
|1