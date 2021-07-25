{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Коробейникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в фехтовании на рапирах

В поединке за третье место россиянка победила итальянку Аличе Вольпи
Лариса Коробейникова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Лариса Коробейникова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская рапиристка Лариса Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи в поединке за бронзовую медаль олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу россиянки.

В начале поединка Коробейникова уступала итальянке со счетом 1:5. Позднее спортсменке удалось переломить ход встречи в свою пользу. В конце поединка счет сравнялся (14:14), но россиянка нанесла решающий укол и одержала победу.

Команда России, завоевавшая одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды, занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует в зачете сборная Китая, завоевавшая пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (5-1-0), третьей - сборная США (2-2-4).

В финале женского олимпийского турнира по фехтованию на рапирах встретятся россиянка Инна Дериглазова и представительница США Ли Кифер.

Коробейниковой 34 года, она является серебряным призером Олимпиады 2012 года в командном первенстве. В активе российской рапиристки три золотые медали чемпионатов мира и две золотые медали чемпионатов Европы. Вольпи 29 лет, она является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Олимпийский турнир по фехтованию завершится 1 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай5139
2Япония5106
3США2248
4Южная Корея2035
5Россия1225
6Италия1124
7Австралия1113
8Тунис1102
9Венгрия1001
9Иран1001
9Косово1001
9Таиланд1001
9Эквадор1001
9Австрия1001
15Канада0202
15Нидерланды0202
17Франция0112
17Сербия0112
17Индонезия0112
17Бразилия0112
21Бельгия0101
21Болгария0101
21Испания0101
21Индия0101
21Тайвань0101
21Румыния0101
21Грузия0101
28Германия0022
28Казахстан0022
30Швейцария0011
30Мексика0011
30Словения0011
30Великобритания0011
30Монголия0011
30Эстония0011
30Украина0011
30Израиль0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Японец Хифуми Абэ спустя полчаса после сестры стал олимпийским чемпионом по дзюдо
В финальном поединке спортсмен победил грузина Важу Маргвелашвили
Японец Хифуми Абэ спустя полчаса после сестры стал олимпийским чемпионом по дзюдо
Читать полностью