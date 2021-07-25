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XXXII летние Олимпийские игры

Объявившая о завершении карьеры гимнастка Чусовитина заявила, что не станет тренером

В воскресенье 46-летняя спортсменка не сумела пробиться в финал упражнений в опорном прыжке и завершила выступление на Олимпиаде в Токио
Оксана Чусовитина AP Photo/Natacha Pisarenko
Описание
Оксана Чусовитина
© AP Photo/Natacha Pisarenko

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Рекордсменка по числу участий в Олимпийских играх среди гимнастов Оксана Чусовитина из Узбекистана, объявившая в воскресенье о завершении карьеры, не намерена переходить на тренерскую работу. Об этом Чусовитина заявила журналистам.

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В воскресенье 46-летняя Чусовитина не сумела пробиться в финал упражнений в опорном прыжке и завершила выступление на Олимпиаде. "Я не хочу работать тренером, это адский труд. Я столько лет была в спорте и знаю, что такое быть тренером, поэтому не хочу. Я хочу быть счастливым человеком", - заметила Чусовитина.

"Во-первых, женой поработаю немножко, сыном займусь, он у меня поступил в университет. Во-вторых, я в родном Ташкенте открываю свой клуб и буду привлекать молодежь к занятиям спортом. Там будет не только спортивная гимнастика, я просто хочу как можно больше детей и молодежи привлечь к спорту. Планы грандиозные, нужно все успеть, ведь в гимнастике задержалась, теперь времени мало остается, надо наверстывать", - добавила спортсменка.

В 1991 году Чусовитина в составе сборной СССР стала двукратной чемпионкой мира, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Пекина-2008. В прошлом спортсменка также представляла Германию.

Чусовитина должна была стать знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Игр в Токио, но руководство Национального олимпийского комитета (НОК) страны в последний момент заменило ее на другую спортсменку. По словам пресс-службы НОК Узбекистана, это было сделано для того, чтобы спортсменка избежала утомления перед соревнованиями.

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