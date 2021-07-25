Ефимова не верит, что 97% россиян не знают ни одного спортсмена сборной на Играх в Токио

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не верит в то, что 97% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) не знают ни одного спортсмена страны, выступающего на Олимпиаде в Токио. Об этом она рассказала журналистам после выступления в предварительном заплыве на Играх.

В результатах опроса ВЦИОМ говорится о том, что абсолютное большинство (97%) опрошенных не смогли назвать ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летней Олимпиаде в Токио. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16 июля. Объем выборки составил 1 600 респондентов.

"А другие три [процента] знают меня, я угадала? - сказала Ефимова. - Как относиться к таким рейтингам? Не знаю, не верю в такое. Не тех людей, видимо, спрашивали".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить их без иностранных болельщиков. Местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.