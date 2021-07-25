Российская рапиристка Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по фехтованию на рапирах. В финале Дериглазова уступила представительнице США Ли Кифер со счетом 13:15.

Дериглазова проиграла поединок впервые в сезоне. Соперницы встретились в 15-й раз, Кифер одержала пятую победу.