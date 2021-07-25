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XXXII летние Олимпийские игры

Российская рапиристка Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде

В финале спортсменка проиграла представительнице США Ли Кифер
Инна Дериглазова EPA-EFE/KIYOSHI OTA
Описание
Инна Дериглазова
© EPA-EFE/KIYOSHI OTA

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по фехтованию на рапирах. В финале Дериглазова уступила представительнице США Ли Кифер со счетом 13:15.

Дериглазова проиграла поединок впервые в сезоне. Соперницы встретились в 15-й раз, Кифер одержала пятую победу.

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Бронзовую медаль завоевала другая российская рапиристка, Лариса Коробейникова, победившая в поединке за третье место итальянку Аличе Вольпи (15:14). Россиянка Аделина Загидуллина завершила выступление на турнире, уступив в 1/8 финала представительнице Канады Келли Райан (9:15).

Дериглазовой 31 год, она становилась олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном турнире (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств, также Дериглазова четыре раза выигрывала чемпионат Европы. Кифер 27 лет, она является чемпионкой мира (2018), в ее активе также одна серебряная и две бронзовые медали мировых первенств.

Российская команда, завоевавшая одну золотую, три серебряные, две бронзовые награды, занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует сборная Китая (5-1-3), второй идет команда Японии (5-1-0), третьей - сборная США (3-2-4).

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай5139
2Япония5106
3США3249
4Южная Корея2035
5Россия1326
6Италия1124
7Австралия1113
8Тунис1102
9Венгрия1001
9Иран1001
9Косово1001
9Таиланд1001
9Эквадор1001
9Австрия1001
15Канада0202
15Нидерланды0202
17Франция0112
17Сербия0112
17Индонезия0112
17Бразилия0112
17Тайвань0112
22Бельгия0101
22Болгария0101
22Испания0101
22Индия0101
22Румыния0101
22Грузия0101
28Германия0022
28Казахстан0022
28Украина0022
31Швейцария0011
31Мексика0011
31Словения0011
31Великобритания0011
31Монголия0011
31Эстония0011
31Израиль0011
31Турция0011

 

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