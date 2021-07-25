Российская рапиристка Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по фехтованию на рапирах. В финале Дериглазова уступила представительнице США Ли Кифер со счетом 13:15.
Дериглазова проиграла поединок впервые в сезоне. Соперницы встретились в 15-й раз, Кифер одержала пятую победу.
Бронзовую медаль завоевала другая российская рапиристка, Лариса Коробейникова, победившая в поединке за третье место итальянку Аличе Вольпи (15:14). Россиянка Аделина Загидуллина завершила выступление на турнире, уступив в 1/8 финала представительнице Канады Келли Райан (9:15).
Дериглазовой 31 год, она становилась олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном турнире (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств, также Дериглазова четыре раза выигрывала чемпионат Европы. Кифер 27 лет, она является чемпионкой мира (2018), в ее активе также одна серебряная и две бронзовые медали мировых первенств.
Российская команда, завоевавшая одну золотую, три серебряные, две бронзовые награды, занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует сборная Китая (5-1-3), второй идет команда Японии (5-1-0), третьей - сборная США (3-2-4).
Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|5
|1
|3
|9
|2
|Япония
|5
|1
|0
|6
|3
|США
|3
|2
|4
|9
|4
|Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|5
|Россия
|1
|3
|2
|6
|6
|Италия
|1
|1
|2
|4
|7
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|8
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|9
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|9
|Иран
|1
|0
|0
|1
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|9
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|9
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|15
|Канада
|0
|2
|0
|2
|15
|Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|17
|Франция
|0
|1
|1
|2
|17
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|17
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|17
|Бразилия
|0
|1
|1
|2
|17
|Тайвань
|0
|1
|1
|2
|22
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|22
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|22
|Индия
|0
|1
|0
|1
|22
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|22
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|28
|Германия
|0
|0
|2
|2
|28
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|28
|Украина
|0
|0
|2
|2
|31
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|31
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|31
|Словения
|0
|0
|1
|1
|31
|Великобритания
|0
|0
|1
|1
|31
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|31
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|31
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|31
|Турция
|0
|0
|1
|1