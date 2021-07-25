Тренер Коробейниковой рассказала, что спортсменка хотела завершить карьеру фехтовальщицы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр в Токио рапиристка Лариса Коробейникова планировала завершить спортивную карьеру в 2012 году после Олимпиады в Лондоне, но тренеры смогли уговорить ее продолжить фехтовать. Об этом ТАСС рассказала первый тренер спортсменки Зоя Старкова.

В воскресенье 34-летняя Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи в поединке за бронзовую медаль олимпийского турнира в Токио, встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу россиянки. В полуфинале россиянка проиграла американке Ли Кифер со счетом 6:15.

"Меня расстроил бой с американкой, видимо, Лариса очень разнервничалась, начала совершать ошибки, все время ей говорю, чтобы близко не подходила, она ведь ростом 182 сантиметра, а Кифер невысокая (163 см - прим. ТАСС), - отметила Старкова. - Лариса подходит к ней вплотную, некуда девать ни руки, ни ноги, как тут попасть, когда так близко, очень разнервничалась, поэтому такая неувязка получилась. После боя, наверное, тренер с ней поговорил, успокоил, и второй бой она выиграла, взяла себя в руки".

"Она умеет держать себя в руках, просто нельзя упускать этот момент, когда ее начинает вести во все стороны. Вот ее нужно как-то взять, успокоить, сказать: "Лара, успокойся, все будет нормально, главное - не делай вот этих и вот этих ошибок, постарайся". Она девочка умная, все запомнит, как надо", - добавил специалист.

Старкова рассказала, что пока не поздравляла спортсменку с наградой, потому что не хочет отвлекать фехтовальщицу перед командным турниром. "Мы с ней пока не связывались, ее нельзя сейчас дергать, впереди командные соревнования, все поздравления могут подождать того времени, когда она закончит выступление на Олимпиаде. Это работа, очень тяжелая работа, ей нужно дать спокойно сосредоточиться и сделать свою работу, а не названивать, она все это знает, я все пожелала ей до отъезда, мы с ней виделись", - пояснила Старкова.

На Олимпиаде 2012 года Коробейникова в составе российской сборной стала серебряным призером командного турнира. "После лондонской олимпиады она собиралась закончить с фехтованием, стоило большого труда ее уговорить. Она тогда как раз вышла замуж, еле-еле убедила ее, что надо поставить жирную точку в карьере. В Лондоне было серебро, а сейчас в команде может быть золото", - заключила Старкова.