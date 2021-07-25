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XXXII летние Олимпийские игры

Российская тхэквондистка Минина стала серебряным призером Олимпийских игр

В финале она уступила Анастасии Золотич из США
Татьяна Минина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Татьяна Минина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская тхэквондистка Татьяна Минина уступила представительнице США Анастасии Золотич в финальной схватке в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые награды завоевали Ло Чиалин из Тайваня и представительница Турции Хатидже Кюбра Илгюн.

Эта медаль стала для российских тхэквондистов второй на текущей Олимпиаде, днем ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай5139
2Япония5106
3США42410
4Южная Корея2035
5Россия1427
6Италия1124
7Австралия1113
8Тунис1102
9Венгрия1001
9Иран1001
9Косово1001
9Таиланд1001
9Эквадор1001
9Австрия1001
15Канада0202
15Нидерланды0202
17Франция0112
17Сербия0112
17Индонезия0112
17Бразилия0112
17Тайвань0112
22Бельгия0101
22Болгария0101
22Испания0101
22Индия0101
22Румыния0101
22Грузия0101
28Германия0022
28Казахстан0022
28Украина0022
28Турция0022
32Швейцария0011
32Мексика0011
32Словения0011
32Великобритания0011
32Монголия0011
32Эстония0011
32Израиль0011

 

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