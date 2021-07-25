Российская тхэквондистка Минина стала серебряным призером Олимпийских игр

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская тхэквондистка Татьяна Минина уступила представительнице США Анастасии Золотич в финальной схватке в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.
Бронзовые награды завоевали Ло Чиалин из Тайваня и представительница Турции Хатидже Кюбра Илгюн.
Эта медаль стала для российских тхэквондистов второй на текущей Олимпиаде, днем ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|5
|1
|3
|9
|2
|Япония
|5
|1
|0
|6
|3
|США
|4
|2
|4
|10
|4
|Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|5
|Россия
|1
|4
|2
|7
|6
|Италия
|1
|1
|2
|4
|7
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|8
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|9
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|9
|Иран
|1
|0
|0
|1
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|9
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|9
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|15
|Канада
|0
|2
|0
|2
|15
|Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|17
|Франция
|0
|1
|1
|2
|17
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|17
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|17
|Бразилия
|0
|1
|1
|2
|17
|Тайвань
|0
|1
|1
|2
|22
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|22
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|22
|Индия
|0
|1
|0
|1
|22
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|22
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|28
|Германия
|0
|0
|2
|2
|28
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|28
|Украина
|0
|0
|2
|2
|28
|Турция
|0
|0
|2
|2
|32
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|32
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|32
|Словения
|0
|0
|1
|1
|32
|Великобритания
|0
|0
|1
|1
|32
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|32
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|32
|Израиль
|0
|0
|1
|1