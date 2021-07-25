Французский шпажист Каннон завоевал золотую медаль Олимпийских игр

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Француз Ромен Каннон победил венгра Гергея Шиклоши в финале олимпийского турнира по фехтованию на шпагах. Поединок завершился со счетом 15:10 в пользу француза.

Бронзовую медаль завоевал украинец Игорь Рейзлин, победивший итальянца Андреа Сантарелли (15:12).

Ранее россиянин Сергей Бида не сумел выйти в полуфинал, проиграв в четвертьфинале Каннону (12:15).

Эта победа стала первой для французских спортсменов на Олимпиаде, в общем зачете команда занимает седьмое место, также имея в активе 1 серебряную и одну бронзовую медали. Лидирует в общем зачете команда Китая (6-1-4), второе занимает японская команда (5-1-0), третьей - США (4-2-4). Российская команда располагается на пятой строчке (1-4-2).

Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.