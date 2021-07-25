Французский шпажист Каннон завоевал золотую медаль Олимпийских игр

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Француз Ромен Каннон победил венгра Гергея Шиклоши в финале олимпийского турнира по фехтованию на шпагах. Поединок завершился со счетом 15:10 в пользу француза.
Бронзовую медаль завоевал украинец Игорь Рейзлин, победивший итальянца Андреа Сантарелли (15:12).
Ранее россиянин Сергей Бида не сумел выйти в полуфинал, проиграв в четвертьфинале Каннону (12:15).
Эта победа стала первой для французских спортсменов на Олимпиаде, в общем зачете команда занимает седьмое место, также имея в активе 1 серебряную и одну бронзовую медали. Лидирует в общем зачете команда Китая (6-1-4), второе занимает японская команда (5-1-0), третьей - США (4-2-4). Российская команда располагается на пятой строчке (1-4-2).
Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|6
|1
|4
|11
|2
|Япония
|5
|1
|0
|6
|3
|США
|4
|2
|4
|10
|4
|Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|5
|Россия
|1
|4
|2
|7
|6
|Италия
|1
|1
|3
|4
|7
|Франция
|1
|1
|1
|3
|7
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|8
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|9
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|9
|Иран
|1
|0
|0
|1
|9
|Косово
|1
|0
|0
|1
|9
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|9
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|15
|Канада
|0
|2
|0
|2
|15
|Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|17
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|17
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|17
|Бразилия
|0
|1
|1
|2
|17
|Тайвань
|0
|1
|1
|2
|22
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|22
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|22
|Индия
|0
|1
|0
|1
|22
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|22
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|28
|Германия
|0
|0
|2
|2
|28
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|28
|Украина
|0
|0
|2
|2
|28
|Турция
|0
|0
|2
|2
|32
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|32
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|32
|Словения
|0
|0
|1
|1
|32
|Великобритания
|0
|0
|1
|1
|32
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|32
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|32
|Израиль
|0
|0
|1
|1