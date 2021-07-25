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XXXII летние Олимпийские игры

Французский шпажист Каннон завоевал золотую медаль Олимпийских игр

В решающем матче спортсмен победил венгра Гергея Шиклоши

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Француз Ромен Каннон победил венгра Гергея Шиклоши в финале олимпийского турнира по фехтованию на шпагах. Поединок завершился со счетом 15:10 в пользу француза.

Бронзовую медаль завоевал украинец Игорь Рейзлин, победивший итальянца Андреа Сантарелли (15:12).

Ранее россиянин Сергей Бида не сумел выйти в полуфинал, проиграв в четвертьфинале Каннону (12:15).

Эта победа стала первой для французских спортсменов на Олимпиаде, в общем зачете команда занимает седьмое место, также имея в активе 1 серебряную и одну бронзовую медали. Лидирует в общем зачете команда Китая (6-1-4), второе занимает японская команда (5-1-0), третьей - США (4-2-4). Российская команда располагается на пятой строчке (1-4-2).

Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай61411
2Япония5106
3США42410
4Южная Корея2035
5Россия1427
6Италия1134
7Франция1113
7Австралия1113
8Тунис1102
9Венгрия1001
9Иран1001
9Косово1001
9Таиланд1001
9Эквадор1001
9Австрия1001
15Канада0202
15Нидерланды0202
17Сербия0112
17Индонезия0112
17Бразилия0112
17Тайвань0112
22Бельгия0101
22Болгария0101
22Испания0101
22Индия0101
22Румыния0101
22Грузия0101
28Германия0022
28Казахстан0022
28Украина0022
28Турция0022
32Швейцария0011
32Мексика0011
32Словения0011
32Великобритания0011
32Монголия0011
32Эстония0011
32Израиль0011

 

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