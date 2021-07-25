Олимпийский призер Медведева сделала символический ход на Кубке мира по шахматам

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала символический ход во время Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

Женский Кубок мира завершится 3 августа, мужской - 6 августа.

"Большое спасибо за приглашение, это очень интересный опыт: я впервые присутствую на таком мероприятии, и сразу же - соревнование такого уровня. Для меня большая честь то, что мне выпала возможность сделать первый ход, - сказала Медведева. - Честно говоря, я немного нервничала. Не буду скрывать, что я абсолютный непрофессионал в шахматах, но я думаю, что все прошло довольно гладко, мне очень понравилась царящая здесь атмосфера".

"Мне было очень интересно, действительно чувствуется большой престиж этого соревнования. В игровом зале ощущалось напряжение, "тихий" адреналин, концентрация. Перед стартом была очень необычная для меня обстановка, потому что у нас, фигуристов, работа больше физическая, мы всегда находимся в движении, разминаемся, слушаем музыку, возможно, даже общаемся, чтобы разгрузить нервную систему и расслабить зажимы в мышцах. А здесь в зале перед началом царила полная тишина - для меня это немного необычно, но зато теперь я знаю, что такие виды спорта тоже существуют", - добавила она.

Медведева отметила значимость проведения международных соревнований в условиях пандемии. "Кроме того, я наконец пообщалась на английском языке с людьми из других стран, что мне не удавалось, наверное, на протяжении двух лет, с начала пандемии. Я очень рада, что международные соревнования начинают набирать обороты, поскольку было очень сложно их организовывать раньше", - сказала она.