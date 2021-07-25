Узбекистанский тхэквондист Рашитов стал олимпийским чемпионом в весе до 68 кг

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Узбекистанский тхэквондист Улугбек Рашитов победил британца Брэдли Синдена в финальной схватке в весовой категории до 68 кг на Олимпийских играх в Токио.

Обладателями бронзовых медалей стали турок Хакан Речбер и китаец Чжао Шуай.

Рашитову 19 лет. На его счету также победа на юношеских Олимпийских играх.

Для сборной Узбекистана эта медаль стала первой на текущих Играх. Лидером общего зачета является команда Китая, на счету которой шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые награды. Далее идут команды Японии (5-1-0) и США (4-2-4). Россияне располагаются на пятой позиции (1-4-2).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.