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XXXII летние Олимпийские игры

Узбекистанский тхэквондист Рашитов стал олимпийским чемпионом в весе до 68 кг

В решающей схватке спортсмен победил британца Брэдли Синдена
Улугбек Рашитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Улугбек Рашитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Узбекистанский тхэквондист Улугбек Рашитов победил британца Брэдли Синдена в финальной схватке в весовой категории до 68 кг на Олимпийских играх в Токио.

Обладателями бронзовых медалей стали турок Хакан Речбер и китаец Чжао Шуай.

Рашитову 19 лет. На его счету также победа на юношеских Олимпийских играх.

Для сборной Узбекистана эта медаль стала первой на текущих Играх. Лидером общего зачета является команда Китая, на счету которой шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые награды. Далее идут команды Японии (5-1-0) и США (4-2-4). Россияне располагаются на пятой позиции (1-4-2).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай61411
2Япония5106
3США42410
4Южная Корея2035
5Россия1427
6Италия1134
7Франция1113
7Австралия1113
9Тунис1102
9Венгрия1102
11Иран1001
11Косово1001
11Таиланд1001
11Эквадор1001
11Австрия1001
11Узбекистан1001
17Канада0202
17Нидерланды0202
19Сербия0112
19Индонезия0112
19Бразилия0112
19Великобритания0112
19Тайвань0112
24Бельгия0101
24Болгария0101
24Испания0101
24Индия0101
24Румыния0101
24Колумбия0101
24Грузия0101
31Германия0022
31Казахстан0022
31Украина0022
31Турция0022
35Швейцария0011
35Мексика0011
35Словения0011
35Монголия0011
35Эстония0011
35Израиль0011

 

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