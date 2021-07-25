Российские спортсмены завоевали пять наград во второй день Олимпийских игр

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль во второй день Олимпийских игр в Токио.
Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, принеся российской команде первую золотую медаль на Олимпиаде.
В командном турнире по стрельбе из лука серебряные награды завоевали Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова. Медали того же достоинства выиграли Инна Дериглазова в фехтовании на рапирах и тхэквондистка Татьяна Минина в весовой категории до 57 кг. Бронзовую награду завоевала рапиристка Лариса Коробейникова. Всего в воскресенье было разыграно 18 комплектов наград.
Российская команда после двух дней занимает пятое место в общем зачете Олимпиады, завоевав одну золотую, четыре серебряных и две бронзовые медали. Первое место занимают китайцы (6-1-4), второе - японцы (5-1-0), третье - американцы (4-2-4).
Олимпийские игры завершатся 8 августа. В понедельник на соревнованиях разыграют 22 комплекта наград.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|6
|1
|4
|11
|2
|Япония
|5
|1
|0
|6
|3
|США
|4
|2
|4
|10
|4
|Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|5
|Россия
|1
|4
|2
|7
|6
|Италия
|1
|1
|3
|4
|7
|Франция
|1
|1
|1
|3
|7
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|9
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|9
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|11
|Иран
|1
|0
|0
|1
|11
|Косово
|1
|0
|0
|1
|11
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|11
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|11
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
|Канада
|0
|2
|0
|2
|16
|Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|18
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|18
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|18
|Бразилия
|0
|1
|1
|2
|18
|Тайвань
|0
|1
|1
|2
|22
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|22
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|22
|Индия
|0
|1
|0
|1
|22
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|22
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|22
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|29
|Германия
|0
|0
|2
|2
|29
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|29
|Украина
|0
|0
|2
|2
|29
|Турция
|0
|0
|2
|2
|33
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|33
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|33
|Словения
|0
|0
|1
|1
|33
|Великобритания
|0
|0
|1
|1
|33
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|33
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|33
|Израиль
|0
|0
|1
|1