Российские спортсмены завоевали пять наград во второй день Олимпийских игр

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль во второй день Олимпийских игр в Токио.

Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, принеся российской команде первую золотую медаль на Олимпиаде.

В командном турнире по стрельбе из лука серебряные награды завоевали Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова. Медали того же достоинства выиграли Инна Дериглазова в фехтовании на рапирах и тхэквондистка Татьяна Минина в весовой категории до 57 кг. Бронзовую награду завоевала рапиристка Лариса Коробейникова. Всего в воскресенье было разыграно 18 комплектов наград.

Российская команда после двух дней занимает пятое место в общем зачете Олимпиады, завоевав одну золотую, четыре серебряных и две бронзовые медали. Первое место занимают китайцы (6-1-4), второе - японцы (5-1-0), третье - американцы (4-2-4).

Олимпийские игры завершатся 8 августа. В понедельник на соревнованиях разыграют 22 комплекта наград.