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XXXII летние Олимпийские игры

Российские спортсмены завоевали пять наград во второй день Олимпийских игр

Первое золото Игр в Токио принесла российской команде стрелок Виталина Бацарашкина
Виталина Бацарашкина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталина Бацарашкина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медаль во второй день Олимпийских игр в Токио.

Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, принеся российской команде первую золотую медаль на Олимпиаде.

В командном турнире по стрельбе из лука серебряные награды завоевали Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова. Медали того же достоинства выиграли Инна Дериглазова в фехтовании на рапирах и тхэквондистка Татьяна Минина в весовой категории до 57 кг. Бронзовую награду завоевала рапиристка Лариса Коробейникова. Всего в воскресенье было разыграно 18 комплектов наград.

Российская команда после двух дней занимает пятое место в общем зачете Олимпиады, завоевав одну золотую, четыре серебряных и две бронзовые медали. Первое место занимают китайцы (6-1-4), второе - японцы (5-1-0), третье - американцы (4-2-4).

Олимпийские игры завершатся 8 августа. В понедельник на соревнованиях разыграют 22 комплекта наград.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай61411
2Япония5106
3США42410
4Южная Корея2035
5Россия1427
6Италия1134
7Франция1113
7Австралия1113
9Тунис1102
9Венгрия1102
11Иран1001
11Косово1001
11Таиланд1001
11Эквадор1001
11Австрия1001
16Канада0202
16Нидерланды0202
18Сербия0112
18Индонезия0112
18Бразилия0112
18Тайвань0112
22Бельгия0101
22Болгария0101
22Испания0101
22Индия0101
22Румыния0101
22Колумбия0101
22Грузия0101
29Германия0022
29Казахстан0022
29Украина0022
29Турция0022
33Швейцария0011
33Мексика0011
33Словения0011
33Великобритания0011
33Монголия0011
33Эстония0011
33Израиль0011
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