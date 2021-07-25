Китайский штангист Чэнь Лицзюнь завоевал золото Олимпиады в весе до 67 кг

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Китайский спортсмен Чэнь Лицзюнь стал победителем олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 67 кг.

Китаец в сумме показал результат 332 кг (рывок - 145 кг, толчок - 187 кг). Серебро завоевал колумбиец Луис Хавьер Москера (331 кг), бронзовым призером стал итальянец Мирко Занни (322).

Чэнь Лицзюнь установил три олимпийских рекорда: в рывке, в толчке и по сумме двух упражнений.

В 2018 году произошел пересмотр весовых категорий, в результате чего число медалей у мужчин и женщин стало равным и появились новые весовые категории. Такие изменения были связаны с тем, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) хотела показать Международному олимпийскому комитету, что федерацию не устраивает ситуация с допингом, а изменение весовых категорий приведет к обнулению олимпийских и мировых рекордов.

28-летний Чэнь Лицзюнь является четырехкратным чемпионом мира (2013, 2015, 2018, 2019) и двукратным победителем чемпионата Азии (2019, 2020). Также китайскому спортсмену принадлежит мировой рекорд по сумме двух упражнений (339 кг).

Эта золотая медаль стала для сборной Китая шестой на Играх в Токио. Всего в активе китайской команды уже 11 наград (6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые). Олимпиада завершится 8 августа.