Китайский штангист Чэнь Лицзюнь завоевал золото Олимпиады в весе до 67 кг

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Китайский спортсмен Чэнь Лицзюнь стал победителем олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 67 кг.
Китаец в сумме показал результат 332 кг (рывок - 145 кг, толчок - 187 кг). Серебро завоевал колумбиец Луис Хавьер Москера (331 кг), бронзовым призером стал итальянец Мирко Занни (322).
Чэнь Лицзюнь установил три олимпийских рекорда: в рывке, в толчке и по сумме двух упражнений.
В 2018 году произошел пересмотр весовых категорий, в результате чего число медалей у мужчин и женщин стало равным и появились новые весовые категории. Такие изменения были связаны с тем, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) хотела показать Международному олимпийскому комитету, что федерацию не устраивает ситуация с допингом, а изменение весовых категорий приведет к обнулению олимпийских и мировых рекордов.
28-летний Чэнь Лицзюнь является четырехкратным чемпионом мира (2013, 2015, 2018, 2019) и двукратным победителем чемпионата Азии (2019, 2020). Также китайскому спортсмену принадлежит мировой рекорд по сумме двух упражнений (339 кг).
Эта золотая медаль стала для сборной Китая шестой на Играх в Токио. Всего в активе китайской команды уже 11 наград (6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые). Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|6
|1
|4
|11
|2
|Япония
|5
|1
|0
|6
|3
|США
|4
|2
|4
|10
|4
|Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|5
|Россия
|1
|4
|2
|7
|6
|Италия
|1
|1
|3
|4
|7
|Франция
|1
|1
|1
|3
|7
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|9
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|9
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|11
|Иран
|1
|0
|0
|1
|11
|Косово
|1
|0
|0
|1
|11
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|11
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|11
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
|Канада
|0
|2
|0
|2
|16
|Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|18
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|18
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|18
|Бразилия
|0
|1
|1
|2
|18
|Тайвань
|0
|1
|1
|2
|22
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|22
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|22
|Индия
|0
|1
|0
|1
|22
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|22
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|22
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|29
|Германия
|0
|0
|2
|2
|29
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|29
|Украина
|0
|0
|2
|2
|29
|Турция
|0
|0
|2
|2
|33
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|33
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|33
|Словения
|0
|0
|1
|1
|33
|Великобритания
|0
|0
|1
|1
|33
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|33
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|33
|Израиль
|0
|0
|1
|1