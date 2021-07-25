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XXXII летние Олимпийские игры

Китайский штангист Чэнь Лицзюнь завоевал золото Олимпиады в весе до 67 кг

Серебро выиграл колумбиец Луис Хавьер Москера, бронзовым призером стал итальянец Мирко Занни

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Китайский спортсмен Чэнь Лицзюнь стал победителем олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 67 кг.

Китаец в сумме показал результат 332 кг (рывок - 145 кг, толчок - 187 кг). Серебро завоевал колумбиец Луис Хавьер Москера (331 кг), бронзовым призером стал итальянец Мирко Занни (322).

Чэнь Лицзюнь установил три олимпийских рекорда: в рывке, в толчке и по сумме двух упражнений.

В 2018 году произошел пересмотр весовых категорий, в результате чего число медалей у мужчин и женщин стало равным и появились новые весовые категории. Такие изменения были связаны с тем, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) хотела показать Международному олимпийскому комитету, что федерацию не устраивает ситуация с допингом, а изменение весовых категорий приведет к обнулению олимпийских и мировых рекордов.

28-летний Чэнь Лицзюнь является четырехкратным чемпионом мира (2013, 2015, 2018, 2019) и двукратным победителем чемпионата Азии (2019, 2020). Также китайскому спортсмену принадлежит мировой рекорд по сумме двух упражнений (339 кг).

Эта золотая медаль стала для сборной Китая шестой на Играх в Токио. Всего в активе китайской команды уже 11 наград (6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые). Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай61411
2Япония5106
3США42410
4Южная Корея2035
5Россия1427
6Италия1134
7Франция1113
7Австралия1113
9Тунис1102
9Венгрия1102
11Иран1001
11Косово1001
11Таиланд1001
11Эквадор1001
11Австрия1001
16Канада0202
16Нидерланды0202
18Сербия0112
18Индонезия0112
18Бразилия0112
18Тайвань0112
22Бельгия0101
22Болгария0101
22Испания0101
22Индия0101
22Румыния0101
22Колумбия0101
22Грузия0101
29Германия0022
29Казахстан0022
29Украина0022
29Турция0022
33Швейцария0011
33Мексика0011
33Словения0011
33Великобритания0011
33Монголия0011
33Эстония0011
33Израиль0011

 

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