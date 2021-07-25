Логунова: в матче сборных России и США по баскетболу 3х3 судьи свистели каждое касание

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Анастасия Логунова считает, что судьи очень пристально следили за действиями спортсменов и свистели каждое касание в матче сборных России и США на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Ранее в воскресенье россиянки уступили сборной США в четвертом матче группового турнира со счетом 16:20. В первых трех встречах российская сборная одержала победы над командами Японии (21:18), Китая (19:9) и Монголии (21:5). Следующий матч россиянки проведут 26 июля против сборной Румынии (начало - 08:00 мск).

"Если судьи решили эту игру именно так судить, значит мы были должны под них подстроиться <...>. Сегодня мне показалось, что они свистят чуть ли не каждое касание", - сказала она.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо сборных России и США в турнире принимают участие команды Италии, Китая, Монголии, Румынии, Франции и Японии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.