Мужская сборная Германии по футболу обыграла команду Саудовской Аравии на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии обыграли команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира в Токио. Встреча закончилась со счетом 3:2.

Голы в составе победителей забили Надим Амири (11-я минута), Рагнар Ахе (43) и Феликс Удуохай (75). У сборной Саудовской Аравии отличился Сами Аль-Наджи (30, 50). На 66-й минуте с поля за грубую игру был удален защитник команды Германии Амос Пипер.

Сборные Германии и Саудовской Аравии выступают в группе D. Ранее в субботу в другом матче квартета сборные Бразилии и Кот-д'Ивуара сыграли вничью (0:0). После второго тура в таблице группы лидирует сборная Бразилии (4 очка), столько же очков набрала команда Кот-д'Ивуара, однако бразильцы опережают африканскую сборную по разнице голов. Сборная Германии находится на третьем месте (3 очка), команда Саудовской Аравии занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

В матчах группы C сборная Испании обыграла австралийцев (1:0), а аргентинцы победили египтян (1:0). После матчей второго тура испанцы возглавили таблицу с четырьмя очками, по три очка у сборных Австралии и Аргентины, сборная Египта замыкает таблицу, набрав один балл. В матчах второго тура группы B сборная Южной Кореи обыграла команду Румынии (4:0), а футболисты из Гондураса оказались сильнее новозеландцев (3:2). После двух туров все команды набрали по три очка, по дополнительным показателям первое место занимает сборная Южной Кореи, далее идут команды Гондураса, Новой Зеландии и Румынии.

В матчах второго тура группы A сборная Японии обыграла мексиканцев (2:1), а французы вырвали победу у сборной ЮАР (4:3). Первое место в группе занимают японские футболисты, набравшие шесть очков. Далее идут команды Мексики и Франции (по три очка). Последнее место занимает не имеющая очков сборная ЮАР.

Российские футболисты не принимают участия в соревнованиях. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.