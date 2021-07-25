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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер российских тхэквондистов считает, что спортсмены могут выиграть еще два золота Игр

Александр Энс посоветовал болельщикам пристально следить за соревнованиями по тхэкводно на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российские тхэквондисты способны добавить к завоеванным в Токио медалям еще две золотых награды. Такое мнение высказал журналистам тренер команды Александр Энс.

В воскресенье Татьяна Минина выиграла серебро в весовой категории до 57 кг, днем ранее обладателем бронзовой награды стал Михаил Артамонов (до 58 кг).

"В нашей команде четыре человека, самые сильные еще не выступали. У нас остались два парня, которые в олимпийском рейтинге первые места держат. Советую болельщикам однозначно следить и смотреть. Два дня у нас забойные ожидаются. От Тани и Михаила ждали в меньшей степени медалей, так как конкуренция серьезная. Но на тех парней мы рассчитываем однозначно. Медали как минимум, а вообще мы от них ждем золота".

26 июля в весовой категории до 80 кг будет выступать Михаил Храмцов, 27 июля - Владислав Ларин (свыше 80 кг).

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