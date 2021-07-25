Тренер российских тхэквондистов считает, что спортсмены могут выиграть еще два золота Игр

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российские тхэквондисты способны добавить к завоеванным в Токио медалям еще две золотых награды. Такое мнение высказал журналистам тренер команды Александр Энс.

В воскресенье Татьяна Минина выиграла серебро в весовой категории до 57 кг, днем ранее обладателем бронзовой награды стал Михаил Артамонов (до 58 кг).

"В нашей команде четыре человека, самые сильные еще не выступали. У нас остались два парня, которые в олимпийском рейтинге первые места держат. Советую болельщикам однозначно следить и смотреть. Два дня у нас забойные ожидаются. От Тани и Михаила ждали в меньшей степени медалей, так как конкуренция серьезная. Но на тех парней мы рассчитываем однозначно. Медали как минимум, а вообще мы от них ждем золота".

26 июля в весовой категории до 80 кг будет выступать Михаил Храмцов, 27 июля - Владислав Ларин (свыше 80 кг).