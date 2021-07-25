Карякин сыграл вничью с Вашье-Лагравом в первой партии 1/8 финала Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в первой партии 1/8 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

Карякин занимает 14-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Россиянин является победителем Кубка мира 2015 года, в 2016 году он проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону.

Вашье-Лаграв занимает 16-е место в рейтинге FIDE. В 2016 году он занимал вторую строчку мирового рейтинга.

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон. Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.